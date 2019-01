Cristina Pedroche vuelve a la carga con su biquini de Nochevieja Varios días después de la polémica la presentadora ha vuelto a publicar varios post en relación a su comentado 'look' de las Campanadas LEONOTICIAS León Jueves, 10 enero 2019, 11:41

El 'look' de Cristina Pedroche para dar las Campanadas se ha convertido, un año más, en una de las cosas más comentadas de la Nochevieja. Este año la presentadora apostó por un biquini cubierto de flores de la firma catalana, que le ha reportado multitud de críticas, a las que parece que Pedroche hace caso omiso.

Varios días después de la polémica ha vuelto a publicar varios post en relación a esa 'look'. El primero es una imagen de un bosque rosado bajo el título «Vive y deja vivir. Así de simple» y la segunda una imagen en primer plano de la presentadora con la corona de flores que lució la última noche del año y dando las gracias a su estilista.

Ante estas dos imágenes, los usuarios han vuelto a reavivar la polémica: «Deja ya de poner florecitas y mensajes con segundas. Tienes que madurar y saber encajar las críticas. Sabes que con tu vestido no ibas acorde ni con el momento ni con la temperatura del exterior (solo había que ver la elegancia de las otras mujeres de otras cadenas, impresionantes). Por lo tanto no seas cría, madura y a lo hecho pecho, olvídate del tema, sabes que tendrás seguidores y también detractores. Te gusta dar que hablar y lo has conseguido. También has cobrado un dinerito muy rico».