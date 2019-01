Cristiano Ronaldo, insultado en Twitter por una de sus ex El futbolista ha decidido recurrir a la justicia tras las acusaciones que la modelo Jasmine Lennard ha realizado en redes sociales sobre él LEONOTICIAS León Jueves, 10 enero 2019, 19:50

«Arrogante hijo de puta. Todos tenemos un día del juicio y el tuyo se está acercando. Es un matón y un mentiroso. Toda su vida es una mentira. Jodido psicópata». Así de contundente se ha mostrado en su cuenta de Twitter la modelo Jasmine Lennard, quien supuestamente fue pareja de Cristiano Ronaldo en 2008, justo antes de la supuesta violación a Kathryn Mayorga en 2009, a la que ahora ha decidido defender. «Nadie tiene ni idea de cómo es. Si la tuviesen, estarían horrorizados. No me pienso quedar quieta más tiempo y verle seguir mintiendo de esa manera tan arrogante e insensible«. »La palabra NO significa NO. La palabra PARA significa PARA. Si sigues un acto sexual cuando una mujer te está gritando para que pares, eres un violador y un monstruo, y no me importa una mierda si le puedes dar una patada a un balón o cantar una canción«

Tras estos tuits, según informa TMZ, Cristiano Ronaldo ha decidido ponerse en contacto con sus abogados para que tomen cartas en el asunto. Mientras tanto Kathryn Mayorga y sus abogados están intentando anular el acuerdo de confidencialidad que firmó en 2010, un año después de que sucediera el presunto delito.