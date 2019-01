La confesión de Valentín, de Los Lobos de 'Boom', que dejó sin habla a Juanra Bonet LEONOTICIAS León Martes, 15 enero 2019, 11:55

Valentín, uno de los miembros de Los Lobos de 'Boom' en Antena 3, ha hecho una revelación importante sobre su salud: ha padecido cáncer.

Sin embargo, el propio Valentín quiso restarle importancia al asunto pues lo desveló en una conversación amena en la que Juanra Bonet les había preguntado si sabían cuál era su tipo de sangre. Ahí fue cuando Valentín argumentó que «el grupo sanguíneo no lo sé, y mira que me han operado veces. Además, estoy muy controlado por el episodio de cáncer y cada poco me hacen análisis de sangre... Pues nunca me lo han dicho, y yo nunca lo he preguntado. No tengo ni idea».

Esas palabras resonaron entre los espectadores que acababan de ser testigos de cómo uno de las personas más famosas de los concursos en España, confesaba estar pendiente de un cáncer que padeció. «A lo mejor soy individual, no tengo grupo. Lobo positivo», bromeó un Valentín que continúa con paso firme junto a sus compañeros.