Concha Velasco, a punto de perder a su hijo Paco Concha Velasco. / Instagram La actriz vallisoletana ha recordado cómo vivió esos angustiosos momentos Jueves, 6 septiembre 2018

Concha Velasco sigue al frente del cañón. A pesar de su edad, la vallisoletana acaba de presentar su nueva obra de teatro 'El funeral'. Durante la presentación, recordó uno de los momentos más angustiosos de su vida, debido a la enfermedad de uno de sus hijos: «Ha estado muy grave. Hace una semana casi se nos va al otro mundo, a él no le gusta que lo cuente, pero ha estado malo y esta noche yo dormiré con él porque mañana empieza el cole Samuel» y ha añadido: «Yo, cuando duermo con mi nieto, veo a Dios. Que por cierto, esta noche tengo que dormir con él porque han operado a mi hijo Paco». Una operación sobre la que la actriz no ha desvelado el motivo.

Concha Velasco también ha comentado a los medios que tiene pensado trabajar con su otro hijo, Manuel, que es director de cine: «Es muy pesado. Lo único que le diferencia de los demás directores con los que he trabajado es que me llama 'madre'. Es un gran director y si no lo hiciera bien yo no permitiría que me dirigiera y a mí me exige más que a los demás y como es el director yo estoy a su servicio como estoy al servicio de todos».