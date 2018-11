El círculo de María Teresa Campos responde a la denuncia de su exasistenta «Estaba todo planeado. No dejó nada, ya tenía la idea clara de lo que quería hacer» E.N. Lunes, 26 noviembre 2018, 18:27

La pasada semana salía a la luz la noticia de una denuncia de su ahora exempleada del hogar, María Silva, a María Teresa Campos. Al parecer, la matriarca de las Campos habría decidido prescindir de sus servicios «sin miramientos», aseguraba la trabajadora quien, según su versión de los hechos, aprovechó sus vacaciones en Perú para despedirla con un rotundo mensaje: «Por mí, puedes quedarte en Perú».

María Teresa ha evitado pronunciarse pero su círculo más íntimo sí ha querido dar su versión al respecto en la revista 'Lecturas'. «Está tranquila porque sabe que no ha hecho nada malo (…) se ha tomado esta denuncia como una ofensa al cariño depositado en María durante tanto tiempo y no comprende qué quiere conseguir con todo esto».

«María no regresó de sus vacaciones, cuando María Teresa la esperaba y no obtuvo una justificación convincente para explicar esta ausencia. Podría haber quedado en nada, pero no fue así», aseguran a la revista anteriormente citada. Una vez desaparecida, la matriarca intentó ponerse en contacto con María Silva quien cambió de número y bloqueó a las Campos en redes sociales. «Estaba todo planeado, porque no hay explicación posible a que se marchase de vacaciones y recogiese todas sus pertenencias de la casa de María Teresa. No dejó nada, ya tenía la idea clara de lo que quería hacer y ahora se materializa en una denuncia. A María Teresa le ha dolido, pero ella está tranquila al saber que ha hecho las cosas bien».