Así era Chicote en 2004 con 31 kilos más Chicote en un evento este mismo año. / Efe El cocinero sube una foto de hace 14 años para mostrar su cambio físico LEONOTICIAS León Sábado, 24 noviembre 2018, 20:36

Chicote ha perdido 31 kilos. Ese fue el primer impacto cuando regresó a la televisión con su nuevo programa '¿Te lo vas a comer?'. Ya entonces explicó que su pérdida de peso vino acompañada de una mejor dieta y ejercicio.

Ahora, recupera una imagen suya de 2004 publicándola en su cuenta de Instagram que también ha sorprendido. En este caso, Chicote aparece en la foto antes de perder peso. Y lo acompaña con el texto: «Fotos de otros tiempos, noviembre de 2004 creo. Ahora me veo y casi no me reconozco. Lo que sí reconozco es el plato que llevo en las manos, el tataki de atún con ajoblanco que todavía sigo sirviendo en Puerta al Sol y Yakitoro [sus restaurantes en Madrid]».