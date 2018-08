Chabelita Pantoja habla de su relación con Omar Montes Isa Pantoja. / Instagram La hija de Isabel Pantoja comenta que el cantante ya ha conocido a su hijo E.N. Martes, 21 agosto 2018, 18:08

Chabelita Pantoja y Omar Montes regresaban hace tan solo unos días a la capital de España, después de haber pasado unas minivacaciones en Miami. Ahora, la hija de la tonadillera ha concedido una entrevista a 'El programa del verano' donde ha hablado de cómo lleva la relación con su novio. «Ha sido un viaje que no estaba programado, tuve que coger todo súper rápido pero ha merecido la pena por conocer a Anuel», comentaba la hija de la tonadillera refiriéndose a su cantante preferido. «Le prometí que me tatuaría el nombre de su nuevo disco y lo haré».

En la entrevista también ha hablado de lo que se ha convertido para ella Omar Montes: «A Miami me fui con él sin compromiso, pero hemos dado un paso más y quiero seguir conociéndole», explica Chabelita que todavía no quiere confirmar la relación, por el momento lo define como un chico muy especial para ella. De hecho, ya conoce a su hijo, ha estado en casa de su madre y se lleva de maravilla tanto con su hermano, a quien ya conocía, como con su prima Anabel Pantoja, según recoge 'Bekia'.

Sobre los nombres con los que se le había relacionado este verano, Chabelita asegura que «se le ha dado demasiada importancia» ya que en Matalascañas no se bañó desnuda .«Si tengo que bañarme en la piscina lo hago con ropa de baño. Normalmente no me pongo parte de arriba, y de abajo tanga, pero no voy desnuda. Omar me ha creído».

También ha recordado la noche en la que pasó durmiendo en un coche con Carrellán: «Solamente fueron un par de horas. A mí no me funcionaba la llave del portal, descansamos un rato hasta que una vecina me abrió la puerta», comentaba.