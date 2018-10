Cepeda y Aitana rompen definitivamente su relación Luis Cepeda con Aitana. / Instagram El cantante ha publicado un mensaje en las redes sociales con el que se despedide de su compañera de 'OT' EL NORTE Lunes, 8 octubre 2018, 17:28

«Hace algún tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual. Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados. Sé que esto será noticia pero ha de serlo para que luego venga la calma. Calma donde espero que me esperéis los que realmente estáis aquí por la música. Para los demás, los que no están aquí por la música, espero comprensión, y espero que muchos se den cuenta de que hay que respetar la vida y decisiones ajenas».

Este era el mensaje con el que Luis Cepeda confirmaba el fin de su relación con Aitana. En un primer momento publicó un sentido vídeo en su cuenta de Instagram, acompañado por su amigo Iván Herzog, quien toca el piano, Cepeda canta una canción que parecía habérsela dedicado a la que ahora es su ex: El caso es que ya sé cómo olvidarte, sin embargo, no encuentro el instante y aunque el daño supere a la imagen, es un cuadro que quiero colgarme».

Pero los mensajes del cantante hacia su compañera no son algo nuevo. Dos meses después de que comenzase la historia de amor, Cepeda publicó un tuit, concretamente el 1 de septiembre, en el que aseguraba que quería centrarse en su carrera y «dejar a un lado» su vida privada.

A pesar de la relación que había surgido entre ellos, siempre negaron, en sus inicios, que estaban juntos. «Es un amigo y un apoyo muy importante para mí», aseguraba a ABC el pasado mes de marzo.

Pero al final, y después de que Aitana concluyese su relación con ex, Vicente, confirmaron lo que estaba en boca de todos. «Bueno a ti... a ti que te voy a decir. Ayer me regalaste el mejor regalo que era traer a mis mejores amigos. Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada... me has cambiado la forma de ver todas las cosas Luis, me has cambiado la manera de sentir, a mejor. No hacen falta 'palabras' porque todo se entiende, porque sí, te quiero y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor», escribía la joven en su perfil de Instagram