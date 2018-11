Cayetano ayudó a Eva González a decidirse por presentar 'La Voz' Eva González. / Instagram La presentadora confiesa que siempre ha sido una fan del programa E.N. Viernes, 2 noviembre 2018, 18:06

Eva González ha comenzado una nueva etapa en Antena 3 para presentar su programa estrella, 'La Voz', despues de estar muchos años en TVE con 'Masterchef'.

La sevillana ha reconocido que lo que más va echar de menos es a sus compañeros: «Yo tuve dudas, no ya por la parte profesional sino por la parte personal de decirle hasta luego a mis compañeros. Estaba acostumbrada a trabajar con ellos día a día durante 6 años, y decía '¿cómo voy a vivir sin el equipo de La 1 y de Masterchef, como sin Pepe, Jordi y Samantha? Pero luego había un punto que tenía que decir que sí a este reto».

Lo que más le atrajo de su nueva propuesta fue que «la música me emociona, el formato es uno de los grandes formatos contrastado internacionalmente y de éxito. Me apetecía volver a hacer directo, me apetecía hacer un programa de música y, al final, aquí estoy».

Para dar el paso, algo tuvo que ver Cayetano: «Él me ha apoyado. Lo primero que me decía era que la decisión era mía porque está claro que es mía. Pero sí que me hizo pensar cuando me dijo: '¿Tú te acuerdas de lo que sentías cuando veías 'La Voz'?', y es verdad, yo siempre he sido fan del programa y siempre he dicho: ¡Qué suerte tiene Jesús de presentar un formato tan bonito como éste!».