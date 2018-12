La carta con la que Noemí Galera dice adiós a 'Operación Triunfo' Televisión Española ha anunciado que el formato se toma un descanso E.N. Viernes, 21 diciembre 2018, 12:20

Noemí Galera ha hecho público un mensaje con el que se despide del formato. El mensaje llegó horas antes de que Toni Sevilla, director de contenidos de TVE, y Tinet Rubira, director de Gestmusic, comentaran en una rueda de prensa que 'Operación Triunfo' tiene que descansar, por lo que es poco probable que haya otra edición pronto, informa 'Bekia'.

«No es ningún secreto si os digo que no ha sido una edición fácil para mí. Aún con la resaca del éxito de 2017, me vi embarcada en la autoexigencia de tener que seleccionar a dieciséis concursantes que brillaran con luz propia y que no fuesen una réplica de las grandes voces del año pasado. Recorrimos España en busca de la excelencia y la autenticidad. Y tras unos de los castings más multitudinarios que recuerdo, creo que los chicos superaron con nota su debut en la gala cero. Pero como en cualquier viaje, también tuvimos momentos en los que el camino se nos hizo un poco cuesta arriba y se tomaron decisiones, algunas dolorosas para mí, siempre con la idea de que los concursantes consiguieran emocionar y ser ellos mismos. Me apareció el insomnio, los momentos de bajón y el cansancio, pero tengo que confesaros que OT ha sido, es y será una de mis debilidades y eso siempre ha compensado los momentos en los que ser la directora de la Academia no ha sido una tarea fácil».

«Tengo que deciros que sentí un gran alivio al ver vuestra respuesta con nuestros concursantes en su primera firma de discos. Noté vuestro cariño y sentí que tanto sacrificio y esfuerzo estaba dando su resultado y que valía la pena. Algún bálsamo también tuvimos cuando recibimos los dos premios Ondas de parte de la profesión. Pero esta edición ha sido, sin lugar a dudas, uno de los mayores retos de mi vida profesional y también personal. He tenido que enfrentarme, casi a diario, en momentos en los que tenía que poner buena cara a los concursantes que eran ajenos a los comentarios, algunos muy duros, que semana tras semana se hacían fuera de los muros de la Academia».

«Hemos llegado hasta aquí, al final del recorrido. Y tras ver todo el esfuerzo y entrega de casi las 300 personas que trabajamos detrás de OT sigo sonriendo y me digo a mí misma que todo ha merecido la pena y que había que pasar por los nervios, las frustraciones, el esfuerzo, las noche sin dormir y, sobre todo, las horas robadas a mi familia, para llegar donde hemos llegado. A ver unos chicos y unas chicas mostrarse como lo que son, grandes artistas que a partir de mañana saldrán del calor de la Academia para enfrentarse a la calle. Este formato me da alegrías cada vez que trabajo en él, año tras año. Gracias por estar ahí una edición más, por aguantarnos, por seguirnos. Espero que nos vemos pronto. Hasta luego, Mari Carmen».