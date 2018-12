La no boda de Cristiano Ronaldo y Georgina para 2019 El futbolista ha dejado claro que de momento no va a pasar por el altar: «Ahora no está en mis planes» LEONOTICIAS León Martes, 11 diciembre 2018, 17:07

Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista al diario deportivo 'La Gazzetta dello Sport' donde ha dejado claro que no tiene pensado casarse con la modelo española Georgina Rodríguez por lo menos, a corto plazo. «En el futuro no sé si sucederá, pero ahora no está en mis planes».

El futbolista también ha hablado sobre cómo se siente siendo una estrella del fútbol: «A veces mis amigos y mi familia me dicen: 'Ey, ¿sabes que eres Cristiano Ronaldo?, No puedes hacer eso'. A veces lo olvido, pero es algo bueno». «Voy todas las semanas a la iglesia. Todas las semanas. Soy católico y voy para agradecer a Dios todo lo que me da. No pido nada, gracias a Dios lo tengo todo, simplemente le agradezco que proteja a mi familia y a mis amigos».