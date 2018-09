Bárbara Rey desvela un secreto sobre Paquirri e Isabel Pantoja Bárbara Rey en el plató de 'Sábado Deluxe'. / Telecinco La exvedette ha acudido a 'Sábado Deluxe' para no dejar en buen lugar a la tonadillera LEONOTICIAS Lunes, 24 septiembre 2018, 14:25

Bárbara Rey ha sido una de las invitadas de 'Sábado Deluxe' para hablar de muchos temas y, entre ellos, todo lo relacionado con Isabel Pantoja.

Retrocediendo sobre sus propios pasos, la exvedette recordó cómo ella y su marido, Ángel Cristo, acudieron a una de las corridas de toros de Paquirri, ya que tenía relación con él, y después se quedaron a tomarse una copa juntos, haciéndoles una confesión muy significativa.

Bárbara Rey apuntó que el torero: «No estaba feliz y dijo que tenía que tomar una decisión. No estaba feliz porque toda la familia de Isabel estaba en Cantora, la familia de él prácticamente no podía ir nunca». También habló del estilo de vida de la tonadillera: «Y, entonces, Paco además decía que había unos gastos tremendos a nivel económico y que él no estaba acostumbrado a gastar esas cantidades en adelgazamientos, ni en la clínica ni para quitarse los kilos del embarazo».

Tras estas afirmaciones ha insistido en decir que sus palabras «son auténticas, no me estoy inventando absolutamente nada». En ese momento, Lydia Lozano le ha dado la razón y ha dicho: «Isabel Pantoja no dejaba entrar a los niños, a Fran y a Cayetano, en Cantora».