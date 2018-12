Aurah Ruiz y Sofía Suescun, expulsadas del plató de 'GH VIP 6' La extronista le dijo a la ex gran hermana que no se dirigiera a ella porque «me ha dicho que he vendido pena con mi hijo» LEONOTICIAS León Lunes, 10 diciembre 2018, 12:27

La final de 'GH VIP 6' está a la vuelta de la esquina. Aurah Ruiz ha sido la elegida para liderar la campaña de apoyo a Suso, que ha sido su pareja dentro del concurso. Durante el último debate los jefes y jefas de campaña podían subir a la casa para darles apoyo, pero Aurah se centró en ella más que en Suso, algo que los colaboradores del programa no dudaron en reprocharle a su vuelta a plató.

«A mí me sientan ahí con las ideas claras, a Verdeliss le dejan escribirse en un papel lo que quiere decir, a mí me dijeron que no se podía. Me sientan a mí ahí con los nervios, estoy sintiendo, lo mío es real, me ponen un vídeo previo y a los dos segundos me meten a Suso. Qué quieren que diga», decía Aurah para tratar de defenderse de todos los ataques.

Viéndose acorralada, la extronista decidió sacar la artillería pesada y a Miguel Frigenti le dijo: «Está frito por tirárselo», refiriéndose a Suso. Sandra Barneda no dudó en decirle a la exconcursante que «lo que acabas de decirle a Frigenti no es feo, lo siguiente». La siguiente discusión vino con Sofía Suescun, a la que le dijo que no se dirigiera a ella porque «me ha dicho que he vendido pena con mi hijo». Finalmente, las dos fueron expulsadas de plató, recuerda 'Bekia'.