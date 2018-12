El aplaudido desnudo de Pelayo Díaz en Instagram La fotografía supera los 62.000 'me gusta' en Instagram LEONOTICIAS León Sábado, 22 diciembre 2018, 17:53

«Espectacular», «hermoso», «qué bonito»... Los seguidores de Pelayo Díaz en Instagram no escatiman calificativos para describir una de sus más recientes publicaciones, en la que aparece completamente desnudo.

La publicación es reciente, pero el posado no. De hecho, como recuerda el estilista ovetense, se quitó la ropa hace un año para la revista Interviú por una buena causa: reunir fondos para la lucha contra el sida.

Con todo, la fotografía en blanco y negro que firma @papowaisman no ha perdido efecto y ya supera los 62.000 'me gusta'. Los fans no solo aplauden la composición, sino también la disposición del 'influencer' para colaborar con iniciativas solidarias.