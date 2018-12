Antonia San Juan, operada La actriz ha explicado su intervención desde la cama del hospital LEONOTICIAS León Miércoles, 19 diciembre 2018, 18:09

La actriz Antonia San Juan ha estado estos días ingresada en el hospital. Aunque no ha revelado detalles de la operación, ha estado compartiendo varias fotos en sus redes sociales informando sobre su ingreso: «Buenas tardes ; Hoy no he escrito , ni puesto nada en insta , y sabéis que me encanta informaros de todo. Me intervinieron esta mañana y no es nada grave. Un beso de buenas noches». Además, ha querido tranquilizar a sus seguidores diciendo que «no es nada grave» y que en breves regresará a su casa.