Antonia Dell'Atte no piensa demandar a sus compañeros de 'Masterchef Celebrity' Antonia Dell'Atte, en 'Masterchef Celebrity 3'. / TVE La modelo italiana ha querido zanjar el asunto diciendo que todo ha sido una broma EL NORTE Viernes, 14 septiembre 2018, 13:06

Antonia Dell'Atte convive a la perfección con la polémica y muestra de ello está siendo su paso por el 'talent show' culinario 'Masterchef Celebrity'. La italiana, en una entrevista para 'Lecturas', comentó que tenía previsto demandar a sus compañeros por haber sufrido acoso en el programa. «Me he tomado muy seriamente este programa. Lo he pasado muy mal. Me he dejado la piel».

Susana Uribarri, representante de la modelo, ha hablado con 'Hola!' para dejar claro que no tiene intención de tomar medidas legales: «Es lo típico que Antonia dice, todo el mundo la conoce, su ironía y su sentido del humor, pero no va a demandar a nadie». Ese mismo mensaje ha expresado la aludida en su perfil de Instagram: «Sacado de contexto..., es una broma y los demás se lo creen!!! En un concurso cada uno tiene su estrategia y yo tengo la mía!!».

Uribarri también ha querido desmentir esa supuesta mala relación que tiene con sus compañeros: «Se lleva con unos mejor y con otros peor, lo normal, pero ella hizo unas declaraciones y le han dado bombo como si fuera a denunciar cuando no es así».