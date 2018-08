El amor de Lucía Rivera Lucía Rivera. / El Comercio La modelo niega su relación con Willy Bárcenas y explica que solamente está enamorada «de mi trabajo» E.N. Martes, 7 agosto 2018, 17:16

En una entrevista concedida a 'Chance', Lucía Rivera deja claro que tan sólo hay un amor en su vida en estos momentos: su trabajo. «Soy una niña de 19 años con una vida cualquiera», confiesa, mientras reconoce que se comporta como tal, a pesar de las críticas que recibe en las redes sociales: «Los haters se dedican a eso, a mirar con lupa todo lo que hago pero tampoco hago nada diferente. Subo fotos en bikini y es noticia, me canso un poco. Pero como al final me dan importancia también es bueno porque eso es que me tienen en cuenta para todo».

Rivera también aprovecha la entrevista para desmentir sus relaciones amorosas con hombres como Willy Bárcenas o Gonzalo Caballero. «El corazón sólo vale para el trabajo. Estoy enamorada de mi trabajo, de mi familia, de mis amigos y de mi trabajo sobre todo. Todavía no ha aparecido ningún príncipe azul pero cuando aparezca lo sabréis. No escondo nada. Soy muy sentimental pero por ahora no me llama. No me apetece deber nada a nadie, dar explicaciones a nadie».

¿Y su posible relación con Willy Bárcenas? «Me hace gracia porque al parecer una persona que se da un beso con alguien o que sube un selfie con alguien ya es novia de'. Bueno con Willy fue un besillo y ya está. Con un selfie se ha llegado a crea la duda de si voy a comer con su familia los domingos y claro, la familia flipando supongo. Hay mucha edición y mucha mentira en todo esto. Yo paso. Quiero que la gente sepa que no todo es verdad. Dicen muchas cosas que son mentira y dan bombo y es algo que les interesa. La prensa puede mentir mucho, hay cosas que se dicen de mi vida que no son verdad».

Lucía tiene claro que a su edad no está para relaciones duraderas: «Con mi edad pienso que puede reventarme una relación que tenga. La cabeza da mil vueltas. Empiezas a pensar si lo has hecho mal o si al final no. Yo soy cariñosa con mil amigos. Si me sacaran cada vez que me abrazo con un amigo tendría un harén. Soy una chica soltera, feliz y que no pretende dedicar tiempo al amor».

Ante las críticas por su físico, Rivera cree que no sólo ella es víctima de esos ataques en la red, sino las mujeres en general. «siempre estamos abiertas a muchas más críticas físicamente, si no tienes tetas o culo eres una tabla de planchar. Pero ves a un tío sin buen cuerpo y no pasa nada, hay mucha prensa que es muy machista. Que me ha atacado por ir mal depilada, por estar más gorda, por poner Photoshop... Y esto también lo voy a decir, en muchas revistas nos ponen a nosotras con la celulitis, desmaquilladas, horribles... y luego ponen una página solo de hombres con su tableta que digo 'si lleva más aceite que yo en la playa'. Lo noto mucho en mi trabajo, pero también en la prensa lo veo mogollón y alucino».