Amaia Montero arremete contra Malú en redes: «Me ha llamado gorda» Amaia Montero y Malú. «Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué?», dijo Malú en una entrevista concedida a un diario REDACCIÓN Madrid Miércoles, 26 septiembre 2018, 13:51

Sin duda está siendo uno de los años más complicados para Amaia Montero. La artista se ha visto envuelta de nuevo en una polémica en las redes sociales que la ha convertido en tendencia en Twitter en las últimas horas. En en esta ocasión, el detonante han sido unas declaraciones de la cantante Malú que han desatado la ira de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

La coach de 'La Voz' concedió una entrevista con motivo de la presentación de su nuevo disco en la que abordaba el machismo en la industria musical y hablaba de los constantes ataques que han sufrido varias artistas por su físico. Malú defendía que las cantantes no tienen por qué ser «delgadas por obligación» y puso como ejemplo a la donostiarra.

«¿Por qué se cuestiona a las cantantes constantemente su físico, su edad, por qué se fijan en su peso o en su ropa?. «Tenemos el caso reciente de Amaia Montero, que se ha quejado de ese examen constante porque ha llegado a pasarlo realmente mal», le preguntó la periodista a Malú.

La artista defendió que en el mundo de la música no todas las mujeres están cuestionadas por su aspecto físico, su edad o su ropa: «A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?».

«Chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36». Y tras leer esto, Amaia Montero estalló.

Uno podría pensar que sus palabras serían agradecidas por la cantante guipuzcoana como una muestra de apoyo. Pero no. Montero se lo ha tomado muy mal y ha respondido muy enfadada a Malú. «A la Victoria Secret de Malú, ¡ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú!», escribió en su twitter. Y a partir de ahí sus fans se pusieron de su lado. «Hace 2 o 3 tallas que no entro en mis vaqueros, vaqueros...y....??????», añadió en otro tuit.

A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Que hace 2 ó 3 talllas que no entro en mis vaqueros...y....?????? — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Malú no ha contestado al mensaje de Montero. Quienes si lo han hecho han sido algunos de los seguidores de ambas cantantes, ha habido algunos que aclaraban que quizá Amaia había malentendido a su compañera, mientras que otros acusaban a Montero de querer protagonismo, a lo que ella respondió de lo más resuelta con otro mensaje. «Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto».

Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Hace tan solo unas semanas la cantante desató todo tipo de especulaciones sobre la continuidad de su carrera al acudir de nuevo a las redes sociales para publicar unos enigmáticos mensajes que se quedaron en nada: «The game is over» («el juego se ha acabado», en español) y «Empezando a despedirme y empezando por el principio».

Muchas voces recordaron entonces las circunstancias que rodearon el lanzamiento de su último álbum, con una errática actuación en Renedo de Piélagos (Santander) que se viralizó y que ella achacó a problemas de sonido. Las críticas motivaron incluso la intervención del también músico Manolo García en su defensa.

No era la primera vez que Amaia Montero era objeto de chanza y polémica en los últimos años, ya fuese por actuaciones que carecían de la rotundidad de antaño, por sus cambios de peso, por aparecer en una gala de Los 40 Principales aparentemente ebria (extremo que ella negó) o por los supuestos cambios en su rostro.