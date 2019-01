Alba Carrillo confiesa que le encantaría ser la novia de Albert Rivera «Yo ya me veo, estoy en la Moncloa, voy de primera dama», ha fantaseado la modelo en 'Ya es mediodía' EL NORTE Miércoles, 9 enero 2019, 10:56

Alba Carrillo ha confesado en 'Ya es mediodía' uno de sus secretos mejor guardados: «Albert y Alba, me encanta», comentaba, juntando los nombres de ambos para comprobar cómo sonaban juntos. «Mirad cómo hago las genuflexiones», empezaba diciendo Carrillo, practicando las posturas de una primera dama. «No os metáis con mi futuro marido», afirmaba la modelo.

Más información Albert Rivera y Beatriz Tajuelo rompen su relación

«Yo ya me veo, estoy en la Moncloa, voy de primera dama. Voy a poner la moda española en lo más alto», seguía fantaseando Alba Carrillo en 'Ya es mediodía'. «Yo no me olvidaré de mis raíces y vendré a haceros unas conferencias aquí», bromeaba la colaboradora, asegurando que volverá al programa cuando esté con Albert Rivera. «Todos lo hemos pasado mal. Ven que yo te acojo para hacerte llevar mejor este duelo», añadía, prestándole su apoyo.