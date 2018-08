Aitana le 'regala' una gran sorpresa a Cepeda Aitana y Luis Cepeda. / Instagram El cantante celebró su cumpleaños en el último concierto de la gira 'OT' LEONOTICIAS DIARIO León Lunes, 27 agosto 2018, 14:34

El pasado sábado, los chicos de 'Operación Triunfo' ofrecieron su último concierto de su gira en Almería. Un día especial para todos y más para Luis Cepeda, que cumplía años. En una fecha tan especial para el cantante, Aitana quiso sorprender a su pareja con un bonito detalle, correspondiendo, de esa manera, a la que tuvo él con ella en el cumpleaños de la joven.

Aitana apareció en Almería junto con el mejor amigo de Luis, que ahora vive en el extranjero. La presencia de éste, en un día tan especial, es muy importante para el cantante, por lo que Aitana ha querido convertir ese encuentro en realidad.

También ha querido dedicarle un bonito mensaje en las redes sociales con motivo de su cumpleaños, de ahí que haya utilizado una imagen muy especial de un momento que todos los fans de 'Operación Triunfo' recordarán: la salida de Luis del concurso. «La primera foto que vi al salir de la academia fue ésta, aunque no recuerdo bien quién me la enseñó. Hace un tiempo que considero que demostrar cosas por redes sociales no sirve de nada, sirve la realidad y el día a día... Y en una red social, se enseña la realidad que uno quiere. No hay nada que demostrar porque tú ya sabes todo. Feliz cumpleaños Luis, gracias por compartir tantos momentos», escribía Aitana en Instagram.