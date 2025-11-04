El talento y el amor por León confluyen en el Auditorio Medio millar de personas asisten a unos galardones que premiaron a los embajadores de la provincia en distintos ámbitos

Dani González León Martes, 4 de noviembre 2025, 22:14 Comenta Compartir

Talento, inspiración y amor por León. El Auditorio de León fue el punto de confluencia de estos elementos en los Premios Leonoticias que se celebraron en este recinto de la capital leonesa este martes 4 de noviembre.

Desde las 19:00 horas, el Auditorio recibió a los cerca de medio millar de asistentes a una gala que premio el talento de León, a aquellos que lucen su origen en sus ámbitos, ya sea el empresarial, el deportivo, el social, el cultural o el de promoción de su tierra.

Poco a poco se fueron ocupando las butacas de este Auditorio con lo más granado de la sociedad leonesa, con representantes de distintos ámbitos y con el afán de realizar una composición que sirviera de ejemplo de toda la provincia de León y sus gentes.

La asociación Almom, el festival Monoloco, las gimnastas Andrea Fernández y Andrea Corral, Embutidos Ezequiel y Dani Martínez fueron los premiados en una tarde única de reconocimiento a personalidades destacadas de León.

Ver 24 fotos Foto de familia de los Premios Leonoticias 2025. Eduardo Rodríguez

El humorista Dani Delacámara fue el encargado de conducir una gala donde hubo tiempo para la ovación a los premiados y para escuchar con emoción sus palabras, pero también para las sorpresas y las risas con las intervenciones del cómico.

Al finalizar el acto, los productos leoneses fueron los grandes protagonistas en el cócktail con el que se cerró el evento, dando lugar a escenas más desenfadadas y distendidas con las que concluyeron estos Premios Leonoticias 2025.

Premios Leonoticias Impulsan Caja Rural de Zamora, Diputación de León, Ayuntamiento de León y Fundación RMD

Patrocinan Ayuntamiento de sahagún, Ayuntamiento de la Bañeza, Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Óptica Europa, Grupo Hosteleón, Geoxa e Inmobiliaria Burgo Nuevo

Colaboran CSIF, Colegio de enfermería, Supermercado E.leclerc, Agustín Risueño, Bodegas Gordonzello, Bodegas Cien Cepas, Donillas rosquillas, Panaderías Flecha, Quesos Marsan, Cámara de Comercio, el Serranillo, Bombonerías Leonidas, EULSA, Proconsi, Sol Inmobiliaria, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Villadangos, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Ayuntamiento de Sariegos, Ayuntamiento de Valdevimbre, Ayuntamiento de Villamañán, Ayuntamiento de Murias de Paredes, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Valdefresno, Ayuntamiento de Cistierna, Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Villaquilambre, Ayuntamiento de Villaturiel, Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño y Ayuntamiento de Boñar

Temas

Leonoticias