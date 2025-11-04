leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios de los premiados en esta gala.

Ver 24 fotos
Varios de los premiados en esta gala. Eduardo Rodríguez

El talento y el amor por León confluyen en el Auditorio

Medio millar de personas asisten a unos galardones que premiaron a los embajadores de la provincia en distintos ámbitos

Dani González

Dani González

León

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:14

Comenta

Talento, inspiración y amor por León. El Auditorio de León fue el punto de confluencia de estos elementos en los Premios Leonoticias que se celebraron en este recinto de la capital leonesa este martes 4 de noviembre.

Desde las 19:00 horas, el Auditorio recibió a los cerca de medio millar de asistentes a una gala que premio el talento de León, a aquellos que lucen su origen en sus ámbitos, ya sea el empresarial, el deportivo, el social, el cultural o el de promoción de su tierra.

Poco a poco se fueron ocupando las butacas de este Auditorio con lo más granado de la sociedad leonesa, con representantes de distintos ámbitos y con el afán de realizar una composición que sirviera de ejemplo de toda la provincia de León y sus gentes.

La asociación Almom, el festival Monoloco, las gimnastas Andrea Fernández y Andrea Corral, Embutidos Ezequiel y Dani Martínez fueron los premiados en una tarde única de reconocimiento a personalidades destacadas de León.

Foto de familia de los Premios Leonoticias 2025.

Ver 24 fotos
Foto de familia de los Premios Leonoticias 2025. Eduardo Rodríguez

El humorista Dani Delacámara fue el encargado de conducir una gala donde hubo tiempo para la ovación a los premiados y para escuchar con emoción sus palabras, pero también para las sorpresas y las risas con las intervenciones del cómico.

Al finalizar el acto, los productos leoneses fueron los grandes protagonistas en el cócktail con el que se cerró el evento, dando lugar a escenas más desenfadadas y distendidas con las que concluyeron estos Premios Leonoticias 2025.

Premios Leonoticias

  • Impulsan Caja Rural de Zamora, Diputación de León, Ayuntamiento de León y Fundación RMD

  • Patrocinan Ayuntamiento de sahagún, Ayuntamiento de la Bañeza, Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Óptica Europa, Grupo Hosteleón, Geoxa e Inmobiliaria Burgo Nuevo

  • Colaboran CSIF, Colegio de enfermería, Supermercado E.leclerc, Agustín Risueño, Bodegas Gordonzello, Bodegas Cien Cepas, Donillas rosquillas, Panaderías Flecha, Quesos Marsan, Cámara de Comercio, el Serranillo, Bombonerías Leonidas, EULSA, Proconsi, Sol Inmobiliaria, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Villadangos, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Ayuntamiento de Sariegos, Ayuntamiento de Valdevimbre, Ayuntamiento de Villamañán, Ayuntamiento de Murias de Paredes, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Valdefresno, Ayuntamiento de Cistierna, Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Villaquilambre, Ayuntamiento de Villaturiel, Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño y Ayuntamiento de Boñar

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 La nueva tienda de León que será bendecida por un cura en su apertura
  3. 3 Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»
  4. 4 Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad
  5. 5 Palacios llora la muerte de David en el Pajariel: «Estamos muy afectados, era un chico muy conocido»
  6. 6 Atropellan a un joven que circulaba en patinete eléctrico en León
  7. 7 El choque entre un bus y un vehículo obliga a desalojar a los pasajeros
  8. 8 Fallece el ciclista leonés Carlos Jovellar, campeón de mundo de categoría máster
  9. 9 Un joven de 20 años herido tras un accidente entre un turismo y un patinete en León
  10. 10 «Vemos mucho jóvenes que ante situaciones de frustración recurren a conductas autolesivas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El talento y el amor por León confluyen en el Auditorio