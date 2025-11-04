Un reconocimiento a los medios de extinción: «Escribimos las historias de compromiso y valentía que vosotros protagonizabais»

Irene de Celis León Martes, 4 de noviembre 2025, 22:25 Comenta Compartir

Una gala de premios y reconocimientos en la que celebrar el buen hacer de empresas y leoneses en diferentes ámbitos de la sociedad leonesa. Los premios de Leonoticias 2025 se volvieron a convertir en un evento para homenajear a quienes a lo largo de este año han destacado en sus respectivas disciplinas.

Pero en medio de todos ellos, destacó un reconocimiento público a todos los cuerpos y medios de extinción que el pasado mes de agosto lucharon sin cesar en los incendios forestales que asolaron la provincia y que se hizo por parte del equipo de Leonoticias. Inés Santos, responsable de la redacción, fue la encargada de llevar a cabo este agradecimiento compartido con toda la sociedad.

De este modo, uno de los discursos de bienvenida del evento hizo memoria y recordó los duros momentos que se vivieron en diferentes zonas y comarcas de la provincia leonesa desde el 8 de agosto. «Cuando las llamas acecharon allí estaban ellos: los equipos de extinción, los retenes, los medios aéreos, los brigadistas, los técnicos, los bomberos y los voluntarios. Si, ellos también plantaron cara al fuego», aseguró desde el atril del Auditorio Ciudad de León, Inés Santos. Un homenaje que recordó también cómo se vivieron esos días desde la redacción del diario digital: «Se creó un directo que duró 21 días, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 o las 2:00 de la madrugada, para dar la última hora de cada uno de los incendios que cada día ponía en jaque a la provincia». Desde la redacción se daba «información para explicarle a quienes estaban lejos de sus casas que el fuego no había entrado en el pueblo, para poner en conocimiento de los desalojados cómo iba evolucionando la situación y para informar cuándo se necesitaba alguna donación en algún punto concreto».

La redacción de Leonoticias, a través de su responsable, quiso reconocer el duro trabajo de quienes combatían los incendios forestales. «Nosotros escribimos las historias que vosotros, los verdaderos héroes de esos duros momentos, protagonizabais. Las de valentía, las de compañerismo, las de compromiso con León y sus gentes y las de esperanza para quienes dependían de vosotros para salvar la vida o los recuerdos de sus vidas que esperaban en sus hogares», remarcó Santos.

No faltó un recuerdo a quienes perdieron la vida en la lucha contra los incendios, porque «tampoco podemos olvidarnos esta tarde de quienes lucharon por defender León, sus comarcas y sus casas y fallecieron en ese complicado mes de agosto: Abel Ramos, Jaime Aparicio y Nacho Rumbao».