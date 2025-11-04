Las fotografías de todos los invitados a la gala El Auditorio de León acogió una nueva edición de los Premios Leonoticias con medio millar de asistentes

El Auditorio Ciudad de León fue el lugar elegido para celebrar la gala de los Premios Leonoticias 2025, que comenzaron a las 19:30 horas de este martes 4 de noviembre con la presencia de medio millar de asistentes.

Ver 25 fotos Todos los invitados a los Premios Leonoticias. Mario de la Torre

Este evento pretende premiar el talento de una provincia como la leonesa en distintas ramas y áreas, además de destinar también un galardón a la promoción de León.

