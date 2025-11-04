leonoticias - Noticias de León y provincia

Invitados a los Premios Leonoticias 2025.

Las fotografías de todos los invitados a la gala

El Auditorio de León acogió una nueva edición de los Premios Leonoticias con medio millar de asistentes

Dani González

Dani González

León

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:57

Comenta

El Auditorio Ciudad de León fue el lugar elegido para celebrar la gala de los Premios Leonoticias 2025, que comenzaron a las 19:30 horas de este martes 4 de noviembre con la presencia de medio millar de asistentes.

Todos los invitados a los Premios Leonoticias.

Todos los invitados a los Premios Leonoticias.

Este evento pretende premiar el talento de una provincia como la leonesa en distintas ramas y áreas, además de destinar también un galardón a la promoción de León.

Premios Leonoticias

  • Impulsan Caja Rural de Zamora, Diputación de León, Ayuntamiento de León y Fundación RMD

  • Patrocinan Ayuntamiento de sahagún, Ayuntamiento de la Bañeza, Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Óptica Europa, Grupo Hosteleón, Geoxa e Inmobiliaria Burgo Nuevo

  • Colaboran CSIF, Colegio de enfermería, Supermercado E.leclerc, Agustín Risueño, Bodegas Gordonzello, Bodegas Cien Cepas, Donillas rosquillas, Panaderías Flecha, Quesos Marsan, Cámara de Comercio, el Serranillo, Bombonerías Leonidas, EULSA, Proconsi, Sol Inmobiliaria, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Villadangos, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Ayuntamiento de Sariegos, Ayuntamiento de Valdevimbre, Ayuntamiento de Villamañán, Ayuntamiento de Murias de Paredes, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Valdefresno, Ayuntamiento de Cistierna, Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Villaquilambre, Ayuntamiento de Villaturiel, Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño y Ayuntamiento de Boñar

