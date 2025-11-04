Conoce a los ganadores de los Premios Leonoticias 2025

Irene de Celis León Martes, 4 de noviembre 2025, 22:23 Comenta Compartir

Los Premios Leonoticias reconocen cada año a los leoneses más destacados e influyentes de la provincia. ¿Conoces a los cinco galardonados en la gala que se ha celebrado este martes 4 de noviembre? Descúbrelos aquí.

Premio Empresarial Embutidos Ezequiel

Ampliar Embutidos Ezequiel recibiendo el premio empresarial Leonoticias 2025 Edu Rodíguez

Embutidos Ezequiel se ha convertido en una de las empresas más reconocidas dentro y fuera de nuestro territorio. Desde sus inicios cuándo su abuelo y su padre montaron una pequeña tasca enfrente de la estación hasta ser reconocidos a nivel internacional, Embutidos Ezequiel no ha parado de crecer y dar a conocer verdaderas joyas gastronómicas de la provincia leonesa.

El futuro de Ezequiel ya mira hacia su expansión por Europa y ya se han consolidado como uno de los principales fabricantes de cecina. Además, su última apertura en el centro de Madrid abre nuevos horizontes a una empresa que no duda en llevar los embutidos leoneses a los paladares de todo el mundo.

Premio Deportivo Andrea Fernández y Andrea Corral

Ampliar Andrea Fernández y Andrea Corral recibiendo el premio deporte Leonoticias 2025 Edu Rodríguez

Las gimnastas Andrea Fernández y Andrea Corral no han parado de cosechar éxitos este 2025 con el conjunto nacional de gimnasia rítmica. Durante la celebración del Campeonato de Europa celebrado en Tallín durante el mes de junio las gimnastas se hicieron con tres oros, un hecho que se le resistía a la selección desde el año 1992.

Fue, posteriormente, cuando se subieron al tercer escalón de lo más alto en el Mundial de Río de Janeiro. Ambas gimnastas pudieron celebrar un gran bronce, solo por detrás de Japón y Brasil.

Tanto Andrea Corral como Andrea Fernández, pupilas del Club Ritmo de León, siguen demostrando su capacidad, constancia y esfuerzo llevando el nombre de León a lo más alto en un deporte como la gimnasia rítmica.

Premio Cultural El Monoloco

Ampliar Diego Bajo y Héctor Herrero, del festival Monoloco, recibiendo el premio cultural 2025

El festival de música Monoloco ha conquistado a los leoneses más jóvenes, convirtiéndose en poco años en referente musical de la provincia. Una iniciativa que comenzó después de pandemia para ofrecer a los universitarios sus tradicionales espichas y que fue evolucionando hasta llegar a reunir a miles de personas en un festival que ya ha subido al escenario a artistas como Ana Mena, Abraham Mateo, Recycled dj u Omar Montes.

Diego Bajo y Héctor Herrero son la cara visible de un festival que ya ha ganado sus primeros reconocimientos como el de 'Mejor festival según el público en los Premios Fest 2023' y que siguen trabajando con las mismas ganas y ambición para hacer de cada Monoloco una experiencia única.

Premio Social Almom

Ampliar La Asociación Leonesa de Cáncer de Mama, Almom, recibe el premio social 2025 Edu Rodríguez

La Asociación Leonesa de Cáncer de Mama, Almom, lleva 22 años trabajando por el bienestar de los leoneses afectados y de sus familiares. Las diferentes iniciativas y eventos que se llevan a cabo durante todo el año tienen como finalidad visibilizar el problema y recaudar fondos para seguir apoyando la investigación de una de las enfermedades que más afecta a la sociedad. Además de actividades sociales, lúdicas y culturales, una de las citas más importantes es la carrera de la mujer que se celebra cada mes de octubre reuniendo a una media de 6000 personas y en las que han recaudado más de 300.000 euros.

Además, desde Almom siguen reivindicando la necesidad de sensibilizar más a la población y estar más cerca de la sociedad, «inclusive de los hombres afectados por este tipo de cáncer ya que aunque sea un porcentaje minoritario, también lo sufren» como señaló Noelia Valdueza, presidenta de la asociación.

Premio Promoción de León Dani Martínez

Ampliar Jesús Marcos recoge el premio de Dani Martínez en la categoría promoción de León Edu Rodríguez

Dani Martinez se ha convertido en uno de los leoneses más destacados del panorama nacional. Su humor y su gracia ha llevado la historia, la gastronomía y las curiosidades más cazurras por todas las televisiones y escenarios españoles. Orgulloso de su tierra no duda en promocionar y reirse de lo mejor de los leoneses invitando siempre a todo el mundo a disfrutar de esta gran provincia.

El humorista astorgano se convirtió en 2022 en hijo predilecto de León recogiendo en el Ayuntamiento de la capital el título que le reconocía por su «promoción y compromiso con la ciudad de León».

Premios Leonoticias Impulsan Caja Rural de Zamora, Diputación de León, Ayuntamiento de León y Fundación RMD

Patrocinan Ayuntamiento de sahagún, Ayuntamiento de la Bañeza, Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Óptica Europa, Grupo Hosteleón, Geoxa e Inmobiliaria Burgo Nuevo

Colaboran CSIF, Colegio de enfermería, Supermercado E.leclerc, Agustín Risueño, Bodegas Gordonzello, Bodegas Cien Cepas, Donillas rosquillas, Panaderías Flecha, Quesos Marsan, Cámara de Comercio, el Serranillo, Bombonerías Leonidas, EULSA, Proconsi, Sol Inmobiliaria, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Villadangos, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Ayuntamiento de Sariegos, Ayuntamiento de Valdevimbre, Ayuntamiento de Villamañán, Ayuntamiento de Murias de Paredes, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Valdefresno, Ayuntamiento de Cistierna, Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Villaquilambre, Ayuntamiento de Villaturiel, Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño y Ayuntamiento de Boñar

Temas

Premios

Leonoticias