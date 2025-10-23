¿Mira León hacia un futuro más verde?

Irene de Celis León Jueves, 23 de octubre 2025, 09:36 Comenta Compartir

Las energías renovables cada vez están más presentes en el día a día de los leoneses. Para las instituciones y las empresas, apoyar la energía renovable es invertir en un futuro mejor y más saludable para todos.

Con este nuevo encuentro con Leonoticias podremos descubrir cómo la energía renovable está transformando León y marcando el camino hacia la sostenibilidad.

Por esta razón, diferentes expertos debatirán sobre su presente y futuro en el próximo 'Encuentro con Leonoticias' que tendrá lugar este martes 28 de octubre de 9:30 a 11:00 horas en el Palacio del Conde Luna de León

La mesa organizada por Leonoticias contará con expertos que abordarán el tema con conocimiento y en el que podrán exponer sus objetivos y su visión de cómo afecta a los leoneses. En este encuentro participarán Jose Alejandro Alonso De Linaje Diez, técnico de servicios eléctricos del Ayuntamiento de León, Víctor Encina, responsable de Calidad y Medio Ambiente de RMD, Borja González Garzón, concejal del Ayuntamiento de Astorga y Jose Manuel García Gutierrrez, presidente de Apifoncal.

Encuentros con Leonoticias 2025

Ampliar Cartel sobre los Encuentros con Leonoticias 2025 Leonoticias

Durante este 2025 Leonoticias ha organizado diferentes encuentros en los que se han abordado temas de actualidad para los leoneses. En el mes de febrero tuvo lugar el encuentro con Leonoticias sobre la eficiencia energética, en el mes de abril se abordó el tema sobre los nuevos desafíos del agua en nuestra provincia, en mayo tuvo lugar el encuentro sobre reciclaje y en septiembre se trató la huella de carbono.

En diciembre tendrá lugar el último foro de este 2025 sobre transporte sostenible.