Un verano de aprendizaje en el Centro de Idiomas de la ULE

El Centro de idiomas de la Universidad de León organiza como cada verano una extensa oferta de cursos y campus de verano para menores de 16 años

Los idiomas son los protagonistas de los cursos de verano que organiza el Centro de idiomas de la Universidad de León en una apuesta por unir diversión y aprendizaje. Destinados para menores de 16 años, estos cursos se desarrollan en León y Ponferrada y las opciones entre ls que elgir el idioma son muy extensas, como el inglés, francés, alemán o chino así como el curso específico de comunicación práctica para adolescentes.

Además de los cursos y campus para menores de 16 años, el Centro de idiomas de la Ule tiene programada una extensa oferta para adultos en los diez idiomas que imparte desde junio hasta finales de septiembre, de los que se puede obtener más información aquí.

XV English Summer Camp in León

Vídeo. En el vídeo, visitas culturales.

Este año incluye la novedad de que la matriculación es por semanas, pudiendo elegir las semanas que se quiera independientemente de que sean consecutivos o no.

HORARIO: De 9:30 a 14:00. Servicio de madrugadores gratuito

DESTINATARIOS: Chicos y chicas con edades comprendidas entre los 7 y 12 años, ambos inclusive.

El objetivo es que los chicos afiancen el idioma mediante la participación en actividades lúdicas y con temáticas muy diversas, de manera que se fomenten varias competencias.

Cada día de la semana se dedica a un workshop distinto:

DÍA 1: CREATIVE ART WORKSHOP. Taller enfocado al desarrollo y la creatividad de las habilidades de los alumnos.

DÍA 2: SCIENCE WORKSHOP. Taller que promueve el conocimiento de la naturaleza y la ciencia.

DÍA 3: MULTICULTURAL WORKSHOP Taller dirigido al aprendizaje de la diversidad cultural en países de habla inglesa.

DÍA 4: PLAY YOUR WAY TO ENGLISH WORKSHOP. Taller dirigido a promover la imaginación y el aprendizaje de la lengua inglesa mediante tareas lúdicas.

DÍA 5: PREPARE YOUR CAMBRIDGE EXAM: Taller motivador para que los alumnos tomen contacto con los exámenes de Cambridge English. Cambridge Starters (7, 8). Cambridge Flyers (9, 10). Cambridge PET (11, 12).

NEW ACTIVITIES:

Coocking class. Cultural visits. Circus workshop.

FECHAS:

Desde el 25 de junio al 23 de agosto de 2019. Matrícula semanal:

•Semana 1: del 25 al 28 de junio

•Semana 2: del 1 al 5 de julio

•Semana 3: del 8 al 12 de julio

•Semana 4: del 15 al 19 de julio

•Semana 5: del 22 al 26 de julio

•Semana 6: del 29 de julio al 2 de agosto

•Semana 7: del 5 al 9 de agosto

•Semana 8: del 12 al 16 de agosto

•Semana 9: del 19 al 23 de agosto

PRECIO: (Precio por semana)

80 € Personal de la Universidad. 90 € Personas no vinculadas a la Comunidad Universitaria.

Se puede obtener un 10% de descuento en la matriculación del segundo hijo sobre la matrícula ordinaria o en caso de que ambos padres estén inscritos como demandantes de empleo o en el caso de famiilas numerosas. Los descuentos no son acumulables ni aplicables sobre la tarifa reducida. Más información aquí

Campus de francés

Vídeo. En el vídeo, taller de cocina.

GRUPOS:

Nivel 1: (7 – 10 años)

Nivel 2: (11 - 14 años)

FECHA: Del 25 de junio al 12 de julio.

HORARIO: De 9:30 a 14:00 horas. Servicio de madrugadores gratuito.

ACTIVIDADES

•Talleres didácticos.

•Talleres audiovisuales.

•Talleres lúdicos.

•Actividades culturales.

•Taller de cocina.

•Taller de circo.

PRECIO

220 € Personal de la Universidad de León. 245 € Personas no vinculadas con la Universidad de León.

10% de descuento por segundo hijo matriculado (o sucesivos) o para los que acrediten que ambos padres se encuentran inscritos como demandantes de empleo o para familias numerosas. Los descuentos no son acumulables ni aplicables sobre la tarifa reducida. Más información aquí

Campus de alemán

Vídeo. En el vídeo, taller de circo.

EDADES: De 7 a 12 años.

FECHA: Del 25 de junio al 12 de julio.

HORARIO: De 9:30 a 14:00 horas. Servicio de madrugadores gratuito.

ACTIVIDADES

•Talleres didácticos.

•Talleres audiovisuales.

•Talleres lúdicos.

•Actividades culturales.

•Taller de cocina.

•Taller de circo.

PRECIO

220 € Personal de la Universidad de León.

245 € Personas no vinculadas con la Universidad de León.

10% de descuento por segundo hijo matriculado (o sucesivos) o para los que acrediten que ambos padres se encuentran inscritos como demandantes de empleo o para familias numerosas. Los descuentos no son acumulables ni aplicables sobre la tarifa reducida. Más información aquí

Campus de inglés en Ponferrada

Vídeo. En el vídeo, taller de artes.

GRUPOS:

Grupo 1: inglés inicial (7, 8 y 9 años)

Grupo 2: inglés pre-intermedio (10, 11 y 12 años)

FECHA: Del 24 de junio al 12 de julio.

HORARIO: De 9:30 a 14:00 horas. Servicio de madrugadores gratuito.

ACTIVIDADES

•Talleres didácticos.

•Talleres audiovisuales.

•Talleres lúdicos.

•Actividades culturales.

PRECIO

220 € Personal de la Universidad de León. 245 € Personas no vinculadas con la Universidad de León.

10% de descuento por segundo hijo matriculado (o sucesivos) o para los que acrediten que ambos padres se encuentran inscritos como demandantes de empleo o para familias numerosas. Los descuentos no son acumulables ni aplicables sobre la tarifa reducida. Más información aquí

Cursos de inglés prácticos comunicativos para adolescentes

DESTINATARIOS: Chicos y chicas con edades comprendidas entre los 13 y 16 años, ambos inclusive.

El objetivo de estos cursos es potenciar las destrezas comunicativas (speaking and writing).

DURACIÓN: 20 horas (2 horas al día en horario de mañana).

PRECIO:

100 € Personal de la Universidad de León. 135 € Personas no vinculadas con la Universidad de León.

10% de descuento por segundo hijo matriculado (o sucesivos) o para los que acrediten que ambos padres se encuentran inscritos como demandantes de empleo o para familias numerosas. Los descuentos no son acumulables ni aplicables sobre la tarifa reducida. Más información aquí.

FECHAS:

•Del 1 al 12 de julio.

•Del 15 al 26 de julio.

•Del 29 de julio al 9 de agosto.

•Del 12 al 23 de agosto.

GRUPOS:

13 y 14 años. 15 y 16 años.