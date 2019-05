Sariegos lanza una amplia oferta de campamentos deportivos para este verano

Cartel de uno de los campamentos organizados. Para que la diversión esté asegurada en verano, este municipio leonés da el pistoletazo de salida a la temporada con una amplia variedad de deportes entre los que elegir LEONOTICIAS León Viernes, 31 mayo 2019, 20:12

Se acerca el verano y Sariegos da su pistoletazo de salida a los ya tradicionales campus deportivos, en los que los más jóvenes pueden divertirse, aprender y moverse practicando todo tipo de deportes.

Estos campus comenzarán el 24 de junio y finalizan el 6 de septiembre, siendo posible apuntarse por semanas para poder flexibilizar la asistencia. Pero no sólo el deporte tiene cabida este verano en Sariegos, si no también otro tipo de conocimientos como la historia a través del campamento 'Our History' o un divertido viaje con el 'Spanish Trip'. En el ámbito deportivo, el tenis y pádel, el patinaje, el fútbol, el balonmano o el baloncesto serán las opciones a elegir. Las actividades se repartirán entre las diferentes instalaciones deportivas con las que cuenta el municipio en Sariegos, Carbajal y Azadinos.

Fechas de las actividades

- Tenis&Padel, Patinaje, Our History, Spanish Trip: del 24 de junio al 6 de septiembre

- Fútbol: del 24 de junio al 2 de agosto

- Balonmano: del 24 de junio al 5 de julio

- Baloncesto: del 8 de julio al 30 de agosto

Los precios e inscripciones pueden consultarse en este enlace y además es posible la opción de horario de madrugadores. Sin duda, la gran variedad de opciones, el deporte y el buen tiempo de dan la mano para hacer de Sariegos un lugar de vacaciones.