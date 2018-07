El verano leonés se traslada a Santovenia de la Valdoncina Complejo deportivo de Santovenia de la Valdoncina Este municipio situado a escasos minutos de la capital leonesa cuenta con más de 12.000 metros cuadrados cargados de diversión, confort y descanso LEONOTICIAS Santovenia Lunes, 23 julio 2018, 11:17

El verano en León se traslada a Santovenia de la Valdoncina. Este municipio situado a escasos minutos de la capital leonesa pone una nota diferente y agradable cada año con sus piscinas municipales. Unas instalaciones cuidadas al detalle que cada año recibe a más bañistas debido a la calidad y comodidad de sus instalaciones. Más de 12.000 metros cuadrados cargados de diversión, confort y descanso.

El Ayuntamiento en su apuesta por mejorar las instalaciones mantiene los más de 10.000 metros cuadrados de césped con sus respectivas zonas sombrías con una calidad suprema estando en todo momento papeleras, sombrillas y demás mobiliario urbano en óptimas condiciones de uso.

Por su parte, 2.000 metros cuadrados de juego infantiles completan este espacio. Así, este verano todos los bañistas que se acerquen a estas instalaciones pueden disfrutar de una zona de recreo infantil con juegos psicomotrices, toboganes, un campo de futbol y unas simpáticas canastas para los más pequeños de la casa. Un abanico deportivo que se remata con la pista de vóley playa, una mesa de pin pon y varios campos de fútbol.

Continúa mejora

Una renovación que avanza año tras año para ofrecer el mejor servicio a todos los habitantes de Santovenia y a todo el que se quiera acercar a pasar un día de piscina en un espacio único. Los tres vasos dan vida a un ocio acuático formado por una piscina semiolímpica con dos metros máximos de profundidad,otra mediana y una de chapoteo que se mantiene siempre a una temperatura ideal gracias a unos paneles solares. Las mejoras llegan pero el coste de entrada no ha subido con respecto al pasado año.

El servicio de bar con una amplia carta y una fantástica terraza también forma parte de este espacio, que además, dispone de alquiler de hamacas que todo esté disponible para pasar un perfecto día de piscina. Para completar la oferta, Santovenia dispone de un servicio de ludoteca para conciliar la vida familiar durante el verano y multitud de actividades entre las que destaca la natación para pequeños y mayores y el ciclo de cine al aire libre que recorrerá las cinco localidades que forman el municipio para dar una nota cultural y de ocio a toda la oferta.

Un completo verano en Santovenia que pondrá su broche de oro el 26 de agosto con una fiesta municipal en la que celebrar un verano inolvidable.