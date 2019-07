leonoticias.tv | En directo, la piscina de Sariegos Piscinas de Sariegos situadas en Carbajal. Situadas en Carbajal de la Legua, estas instalaciones cuentan con tres piscinas, un vaso exterior para los niños y otras dos piscinas cubiertas donde el mal tiempo no impide disfrutar de un buen chapuzón LEONOTICIAS León Jueves, 25 julio 2019, 17:23

A escasos kilómetros de la capital leonesa el ocio y el confort se unen en esta época estival para dar forma a las piscinas de Sariegos.Leonoticias en su recorrido por la provincia no ha querido perder la oportunidad de hacer parada en este paraje para ofrecerles este espacio.

Situadas en Carbajal de la Legua, estas instalaciones cuentan con tres piscinas, un vaso exterior para los niños y otras dos piscinas cubiertas a las que se retiran las mamparas exteriores para que en caso de que el tiempo no permita un chapuzón al aire libre, disfrutar del agua siga siendo posible.

La proximidad con león, se encuentran a tan sólo 5 kilómetros, hacen que sean muchos los vecinos de la capital leonesa los que se acerquen a disfrutar de un buen baño en sus instalaciones.

Además de disfrutar de un buen chapuzón, los más jóvenes pueden divertirse, aprender y moverse practicando todo tipo de deportes.

Diversos campus que ya comenzaron el 24 de junio y finalizan el 6 de septiembre, hacen que ningún 'peque' se aburra este verano. Pero no sólo el deporte tiene cabida este verano en Sariegos, si no también otro tipo de conocimientos como la historia a través del campamento 'Our History' o un divertido viaje con el 'Spanish Trip'. En el ámbito deportivo, el tenis y pádel, el patinaje, el fútbol, el balonmano o el baloncesto serán las opciones a elegir. Las actividades se repartirán entre las diferentes instalaciones deportivas con las que cuenta el municipio en Sariegos, Carbajal y Azadinos.

Unas piscinas donde llueva o haga frio siempre están listas para su uso y disfrute acompañado de una amplia zona verde y un estupendo bar donde topar un aperitivo o un refrigerio hacen que estas instalaciones gocen de un gran prestigio y sean visitadas por multitud de bañistas.