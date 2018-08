leonoticias.tv | En directo, la piscina de Cuadros Piscina de Cuadros. Piscinas de agua cristalina en un paraje inmejorable, donde poder tumbarse al sol en una amplia zona ajardinada hacen de esta localidad un lugar perfecto para disfrutar de una buena tarde de verano LEONOTICIAS León Miércoles, 1 agosto 2018, 17:53

¿Te apetece darte un buen chapuzón? Leonoticias te lleva por las principales piscinas de la provincia de León. La parada de hoy será en Cuadros. Y es que, los veranos en esta localidad son más veranos.

Piscinas de agua cristalina en un paraje inmejorable, donde poder tumbarse al sol en una amplia zona ajardinada hacen de esta localidad un lugar perfecto para disfrutar de una buena tarde de verano, a escasos kilómetros de la capital leonesa.

Cada año el consistorio mejora sus instalaciones y sus servicios para hacer que cada día de este verano sea diferente y especial. En la actualidad cuentan con tres piscinas: una de chapoteo para los más pequeños, una piscina de adultos y otra más de carácter lúdico infantil con toboganes acuáticos. Una opción que en los últimos años se ha convertido en uno de los destinos preferidos, no sólo para los vecinos del municipio, sino para muchos leoneses y visitantes de otras provincias que llegan a Cuadros para disfrutar de sus excelentes instalaciones, un gran espacio verde, con zonas de sombra y un césped en estado impecable.

Además de poder utilizar las piscinas municipales para el baño, no faltan actividades extraordinarias de ocio y tiempo libre como zumba o aquagym que está incluido con la entrada a la piscina. Con ello se quiere incentivar el deporte entre los adultos y también habrá Aulas de Digestión con las que se intentará aportar creatividad y entretenimiento a los más pequeños.