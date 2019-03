Talleres Luma, pioneros en la industria alimentaria

Una gran familia

Manuel Crespo Fernández, fundador de la empresa, y su hija Margarita Crespo, actual directora ejecutiva.

Talleres Luma se trata de una gran familia donde todos hacen posible la empresa pionera y puntera que representa dentro del sector. «Nuestro equipo humano es maravilloso, han estado en los peores momentos y si no hubiera sido por ellos ahora Talleres Luma no existiría», tal y como reconoce Margarita, que empezó a trabajar de lleno en la empresa en el año 92, una época muy buena para la empresa donde podían llegar a las 90 máquinas de venta, «luego llegamos al 2008 y entramos en una recesión económica». Esto también ha sido una lección para la propia Margarita, que ha conocido «la importancia de la variedad de productos que tengas, la calidad del producto, a los mercados que te diriges… De hecho, ha habido empresas que han caído en el boom económico y, al contrario, empresas que no han notado la crisis».