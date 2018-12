Fin de año con 'lolo'

Uno a uno José Manuel Redondo, 'lolo', ha realizado más de 20.000 chistes sobre la 'vida y obra' de León y los leoneses. Como cada año, este dibujante realiza en leonoticias su tradicional ilustración de fin de año. Y junto a ella aporta su particular visión de cuanto sucede en el entorno. La conclusión no ofrece dudas: «Esto no tiene solución, esto peta».

Paso a paso, así es el mundo de 'lolo'.

VERSÍCULO I La Navidad

«Los leoneses somos cainitas, muy malos, nos matamos los unos a los otros... y ahora viene la ¡feliz Navidad!... las fechas entrañables... entrañables porque te cargas el hígado y los intestinos de tanto comer...»

VERSÍCULO II El entorno

«Esto lo veo fatal, es todo mentira. Yo voy a hacer una campaña, ahora que el Gobierno la está haciendo en contra de las terapias alternativas, en contra de la Navidad. El niño Jesús no nació el 25 de diciembre, nació en primavera. Y si el niño Jesús nació en primaveras pues... lo de Reyes Magos... ¿A que os estoy fastidiando la Navidad?»

VERSÍCULO III La ilusión

«Después de 40 años haciendo lo mismo ilusión queda poca. La Navidad es consumo y más consumo y sólo eso».

VERSÍCULO IV El pecado capital

«Yo tengo que pedir perdón por dos cosas. La primera, por no creer en la Navidad; y la segunda, por tener un coche diésel y eso es una condena. Como estamos ahora, tener un diésel es lo más grave del mundo. Esto es un ataque de los esquizófrénicos mesiánicos que hablan del fin del mundo con el diésel y no tiene sentido».

VERSÍCULO V El planeta 'verde'

«De todos los países del mundo, que me explique el motivo por el que tenemos que ser los primeros en dejar la minería... que me lo expliquen. Estados Unidos seguirá con la polución, Alemania no dejará las minas y nosotros... como no pongamos una eólica en la cabeza de cada uno...»

VERSÍCULO VI Los deseos

«Dejar de furmar, adelgazar, portarme bien con la gente y hacer chistes positivos. En el de leonoticias de este año haré un chiste de la despoblación, pero es que la despoblación sólo es uno de los problemas que tenemos. Tenemos muchos problemas y sólo se van a solucionar cuando nos separemos de Valladolid, de España y de Europa».

VERSÍCULO VII ¿No será de Vox?

«Al principio pensaba que Vox era la marca de un altavoz, pero no. Resulta que ahora es un partido político. Vox es la extrema derecha. He oído por ahí que los subvenciona Aznar, pero oigo tantas cosas... Yo creo en la evolución del ser humano y volver a Franco y todo eso no es bueno».

VERSÍCULO VIII El idiotex

«Hay una cosa que decían los griegos hace 3.000 años: el número de idiotas es infinito. Idiota viene de idiotex, que es una persona que mira para sí mismo y no colabora con la sociedad. A eso me refiero. Cada vez hay más idiotex. Esto no tiene solución, esto peta».

VERSÍCULO IX La marmota

«Aveces creo que vivo en el 'día de la marmota'. Todo es cíclico, hasta la corrupción. Lo que ocurre es que antes se investigaba menos y no había redes sociales. Ahora los políticos no pueden esconder mucho. Pero sí, creo que vivo en el 'día de la marmota'».

VERSÍCULO X Ayer y hoy

«Cuanto mejor dibujo más me chino. Me he hecho muy mayor. Antes tenía ilusión porque las cosas cambiaran, pero nada. Creo que antes había más respeto por todo y eso es un problema. Nada cambia. bueno, todo cambia... pero a peor».