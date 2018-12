Foreo, la marca que está arrasando en España llega a El Corte Inglés de León Imagen de Luna 2, el primer cepillo limpiador facial y antiedad. Foreo, el dispositivo facial de moda, garantiza una limpieza diaria profunda para conseguir una piel sana, limpia y bella LEONOTICIAS León Lunes, 10 diciembre 2018, 23:37

Los números no engañan: se vende un dispositivo de belleza Foreo cada siete segundos. Desde que esta marca, que ha revolucionado el cuidado de la piel del rostro, abrió sus puertas en España, se han vendido miles de dispositivos de limpieza facial Foreo en nuestro país. El secreto de su éxito se debe a los resultados visibles en la piel y a sus revolucionarios dispositivos de limpieza y cuidado facial que han logrado que actrices, 'influencers' y expertas en belleza sean las primeras en recomendar la marca a través de las redes sociales.

Desde Victoria Beckham, quien utiliza FOREO para cuidar la piel de sus modelos antes de los desfiles, hasta las influencers Tamara Gorro, Lovely Pepa, o los maquilladores de la última edición de la Madrid Fashion Week, la marca ha conseguido cautivar a los expertos en belleza y cuidado de la piel. Desde esta semana, los leoneses también podrán conocer de cerca esta marca a través del espacio Foreo abierto en El Corte Inglés de León.

Para celebrar la apertura en León, y pensando en las compras de Reyes Magos, el espacio contará con los 'bestsellers' de la marca:

- Luna 2 , el primer cepillo limpiador facial y antiedad con silicona biocompatible que, gracias a sus pulsaciones sónicas y a sus filamentos de silicona biocompatible, elimina el 99.5% de las impurezas, grasa y células muertas y ofrece un masaje facial que estimula la circulación sanguínea obteniendo más luminosidad. limpieza y reduciendo los signos de la edad.

- Ufo, el segundo bestseller de Foreo, completamente innovador y que mejora el aspecto de la piel gracias a una combinación de termoterapia, crioterapia, pulsaciones T-Sonic, terapia lumínica y tratamiento con mascarillas de formulación avanzada con colágeno, ácido hialurónico, etc.

Con motivo del lanzamiento, los leoneses que se acerquen a El Corte Inglés de León podrán probar los dispositivos faciales y de tratamiento de Foreo durante todo el mes de diciembre en el mismo centro de manera gratuita.

UFO combina la tecnología dérmica más avanzada con fórmulas exclusivas de mascarillas coreanas.

¿El principal problema de la piel?

Puntos negros, brillos, acné…seguro que te suena. Son algunas las características de la piel mixta, el tipo de pieles más común en España. Aunque este tipo de piel suele tener menos arrugas que la piel seca, es cierto también suele ser más gruesa, con los poros más abiertos y acumulación de sebo, brillos y acné.

«Para conseguir reducir el tamaño de los poros, los brillos y los granitos, es fundamental realizar una limpieza diaria profunda de la misma pero que sea a la vez suficientemente suave para no dañar la piel. No podemos olvidar que la piel es un órgano, de hecho, el más amplio de nuestro cuerpo, por eso es importante cuidarlo, no solo para tener una piel bonita, sino para tener una piel sana», indican desde Foreo.

Además, la piel también nos avisa cuando algo no va bien (por ejemplo si tenemos mucho estrés), actúa como una barrera protegiéndonos de las agresiones externas, elimina las sustancias nocivas, regula la temperatura de nuestro cuerpo y nuestro metabolismo y, gracias a los receptores instalados en este órgano, el cerebro recibe información sobre qué es lo que hay en el exterior, por eso es fundamental cuidarla y mantenerla limpia. Como indican los dermatólogos de Foreo, una piel sana y limpia es una piel bella.