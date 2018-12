Be Beauty, el centro de estética que ha revolucionado León La franquicia dispone siempre de una persona para atencer citas en el momento. / Noelia Brandón La franquicia llega a la capital leonesa con un concepto de estética integral para hombre y mujer en el que el producto de calidad no está reñido con un precio muy competitivo I. S. León Viernes, 28 diciembre 2018, 11:13

Las últimas novedades de estética han llegado a León de la mano de Be Beauty. La franquicia propone un concepto de estética integral para hombre y mujer con un completo servicio en el centro de la capital leonesa.

Be Beauty surge para cubrir las necesidades de aquellas personas que no disponen de una agenda planificada, así como de las que necesitan una cita con cierta rapidez. En León se aseguran que cuando una persona necesite arreglar sus uñas siempre haya una profesional disponible para ello en la avenida Ordoño II. «Siempre disponemos de una persona que pueda atender citas al momento a mayores de las profesionales que cubren las citas programada», explica Toñi Fernández, Gerente Be Beauty León.

De esta manera el equipo de Be Beauty en León garantiza que en un breve espacio de tiempo «a veces al momento y otras en tan sólo una hora» puedan atender las necesidades de sus clientas. Un completo catálogo de servicio y tratamientos para la manicura en el que cuentan con productos de calidad, pero sobre todo con la profesionalidad de su equipo humano.

Be Beauty ofrece «un servicio en el que apostamos por la calidad-precio», asegura Toñi Fernández quien mantiene que «tratamientos que en otros centros costarían el doble, aquí les damos con un precio asequible y con una calidad muy buena».

Cuidando la mirada

En apenas dos semanas Be Beauty se ha convertido en un referente en León por la calidad de sus productos, contando además con multitud de servicios y artículos de belleza integral de gran calidad tanto para hombre como para mujer. Uno de los servicios más demandados y en el que se especializa la franquicia leonesa es trabajar en la mirada.

«Nos queremos destacar por el tema de la mirada, es un tema que me apasiona: diseño de cejas, depilación de hilo, lifting de pestañas, las extensiones, pero también tratamientos faciales y masajes». Una amplia oferta de servicios en la que la calidad está asegurada a unos precios muy competitivos.

La franquicia con más servicios del mercado y la primera en traer a España lo último en estética ya ha aterrizado en la capital leonesa con un gran éxito. Be Beauty dispone de un producto de calidad, unos tratamientos únicos y unas profesionales al servicio de todos los leoneses.