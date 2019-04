Tudanca: «Por fin las puertas de Castilla y León se han abierto al cambio» Luis Rudanca, este lunes, durante su rueda de prensa. / Ical El candidato a la Presidencia de la Junta y secretario general del PSOECyL hace un llamamiento a la prudencia y pide a los militantes que sigan movilizados LEONOTICIAS León Lunes, 29 abril 2019, 14:25

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, se felicitó hoy por que «por fin las puertas de Castilla y León» se hayan «abierto al cambio».

Así lo señaló Tudanca en la rueda de prensa, que ofreció esta mañana en Valladolid, para analizar los resultados electorales de ayer en los que el PSOE ganó, por primera vez desde 1986 en Castilla y León. «Es un día feliz para los socialistas de Castilla y León», remarcó.

Estos resultados históricos, aseveró, son un motivo de «enorme satisfacción», al tiempo que agradeció la confianza de los ciudadanos al proyecto socialista, que ha conseguido doce diputados y 17 senadores que van a permitir que «la voz de Castilla y León se escuche con nitidez y que va a permitir impulsar esta tierra».

Asimismo, Tudanca agradeció el trabajo de los militantes del partido, no ahora –precisó- sino siempre por su «resistencia» en una «tierra dura» donde el PSOE «nunca se ha rendido».

«Ayer», continuó, «se pusieron los cimientos para que llegue el cambio a Castilla y León a partir del 26 de mayo. Son los militantes los que nos han traido aquí y que nos van a permitir que nos lleve esa ola de cambio». «Hemos abierto una puerta a la esperanza y, por fin, las puertas al cambio se han abierto en Castilla y León«.

No obstante, hizo un llamamiento a la prudencia porque «vamos a seguir trabajando con la mismo humildad». «No hay nada hecho, no dimos por hechas las encuestas y por eso se cumplieron», sostuvo, para añadir que el PSOE no se va a rendir para alcanzar esta oportunidad histórica después de 33 años de la derecha.

Para ello, insistió, es necesario seguir movilizados «en la recta final» para aprovechar la oportunidad histórica y ser conscientes de «lo cerca que está». «Prudencia, humildad y trabajo», recalcó.