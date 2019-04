Sánchez rechaza vetos a otras formaciones para formar Gobierno Pedro Sánchez, en un acto sobre la discapacidad. / Europa Press El jefe del Ejecutivo asegura que tras el 28 de abril tenderá la mano a «todos» en el marco de la Constitución PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 10 abril 2019, 14:42

Pedro Sánchez no prescindirá de ningún apoyo para tratar de formar Gobierno tras el 28 de abril. El presiente del Gobierno ha asegurado hoy que su intención es continuar con una dinámica similar a la que le permitió llegar y mantenerse durante nueve meses en la Moncloa antes de de verse obligado a adelantar los comicios ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos. La ecuación implicaría, de ser necesarios, de nuevo a los independentistas.

Los socialistas llevan semanas dando a entender que su deseo sería poder obviar el respaldo de fuerzas como ERC o el PDeCAT y el más explícito al respecto ha sido, hasta ahora, el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sin embargo la mayoría de los sondeos apuntan a que, si Ciudadanos lleva hasta el final su veto, esa actuación al margen de las fuerzas secesionistas no será posible.

El único sondeo que apunta en un sentido contrario es el publicado ayer por el CIS del exdirigente socialista José Félix Tezanos, según el cuál, Sánchez tendría opciones de ser investido o bien con los apoyos del PSOE y los de la formación que preside Albert Rivera o bien con Unidas Podemos (en el escenario más optimista para el bloque progresista) o con el partido de Pablo Iglesias más el PNV o más Compromís.

El jefe del Ejecutivo ha alegado así, en una entrevista en La Sexta, que las encuestas están abriendo un «tercer espacio» alternativo a lo que la oposición y algunos socialistas califican de Gobierno 'frankenstein' y también a un eventual ejecutivo surgido de un pacto a la andaluza entre PP, Ciudadanos y Vox. «Es -ha dicho- que el PSOE cuente con sus propias fuerzas para poder gobernar». Para eso, en todo caso, sería necesario «concentrar todo el voto» en su partido, algo a lo que ha llamado a los votantes progresistas y moderados.

«Yo -ha insistió-no voy a excluir a ninguna formación política dentro de la Constitución; es así como he gobernado y como voy a gobernar». Aun así, y como aviso a los independentistas, el líder de los socialistas también ha subrayado que nunca aceptará la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. «Y he demostrado que cuando digo no es no, no es no», ha enfatizado.

Sánchez ha acusado además a ERC y PDeCAT de no actuar con «buena fe» y de haber engañado a los ciudadanos haciéndoles creer que la independencia es posible. Según él, algunos dirigentes le han reconocido que no lo es en privado. «El problema de Cataluña -ha subrayado- no es la independencia sino la convivencia; Cataluña tiene que hablar con Cataluña».