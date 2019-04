La reflexión del PP de León: «Los votos de los leoneses a VOX no han ido a la basura, han ido al PSOE» Carmen González Guinda, a la derecha, en el análisis de los resultados electorales. / Campillo Los populares de León asumen con frustración su derrota e instan a los socialistas leoneses a luchar por su tierra y pelear porque «el dinero que Sánchez tendrá que regalar a los independentistas por la investidura también llegue a León» A. CUBILLAS León Lunes, 29 abril 2019, 00:20

Desilusión y frustración en la sede del PP de León.

La derrota electoral de Pablo Casado se trasladó directamente a la provincia de León y eso se notó durante en los responsables populares leoneses durante el escrutinio de los votos.

A las 12 de la noche y sin esperar a la intervención del líder del PP, Juan Martínez Majo abandonaba su despacho acompañado de los número 1 al Congreso y al Senado.

Allí y ante los medios de comunicación, Majo quiso en primero lugar felicitar a los leoneses por su altísima participación, por ser un día tranquilo y de normalidad «que es lo normal en un día electoral».

En segundo lugar, Majo trasladó su felicitación al PSOE y, concretamente, a Javier Alfonso Cendón; y en tercer lugar, agradeció a los apoderados e interventores por su labor así como en aquellos que se han sumado a la campaña «por su esfuerzo diario».

Si bien, Majo quiso hacer una reflexión sobre los resultados obtenidos en la provincia, donde el conjunto de los partidos del centroderecha suman 140.000 votos mientras que los de izquierda suman 127.000 votos, sin embargo, continuó, el resultado en escaños tanto en diputados como en senadores es inverso.

«La suma de votos da lo que da. Solamente sumando los votos da 140.000 votos y 127.000 en el otro lado, cada uno que haga el análisis que quiera», señaló Majo, que quiso lanzar esta reflexión de cara al futuro. «Esto ya es pasado, mañana empezaremos a trabajar de manera más intensa en las campaña autonómica, municipal y europea», señaló el presidente del PP leonés, que se mostró convencido de que se logrará un resultado bien distinto.

La división del centroderecha «beneficia» al PSOE

En la misma línea se refirió Carmen González Guinda, la candidata al Congreso, que tras trasladar su agradecimiento a los que se han sumado a llevar el mensaje a todos los rincones de León, recordó que esta división del centroderecho ha beneficiado, como así advirtieron durante la campaña, al PSOE.

«Así ha sido, las cifras no engañan y los votos que ha obtenido VOX no van a ser para tener un representa, esos votos no se han ido a la basura sino que han contribuido a que el PSOE tenga los dos diputados. Creo que es una reflexión a tener en cuenta en las próximas elecciones, lo hemos dicho y se ha cumplido».

Guinda recordó que es importante que los ciudadanos ahora reflexionen, porque no es que el PP diga que esos votos benefician al PSOE, «tenemos dos elecciones y confiamos en que reflexionen y lo vean con los números».

En cualquier caso, trasladó su agradecimiento a los votantes del PP, a los que trasladó su compromiso de trabajar con todo su imputú para mejorar la vida de los leoneses desde el Congreso y el Senado. «Nuestro compromiso es firme»

Visiblemente afectado, Javier Santiago Vélez, el candidato al Senado, recordó que se enfrenta a una tarea complicada ante un Senado y un Congreso dado que el próximo presidente del Gobierno lo que va a tener que regalar a los catalanes para una posible investidura.

Por ello, trasladó su confianza en que los parlamentarios nacionales del PSOE «luche porque el dinero venga a León y luchen por esta tierra, porque es el gobierno del PSOE».