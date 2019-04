Junqueras, en un mitin desde prisión: «Nos tenéis que hacer libres con vuestros votos» Los líderes independentistas vuelven a tomar el máximo protagonismo en campaña durante varios actos CRISTIAN REINO Domingo, 21 abril 2019, 13:14

Los presos independentistas han cogido el máximo de protagonismo en la campaña y hay vuelto a dar ruedas de prensa en este Domingo de Resurrección. El líder de ERC y candidato a las generales, Oriol Junqueras, ha pedido el voto para su partido y ha asegurado que la papeleta de los republicanos les acercará a poder salir de la cárcel: «Ganemos las elecciones. Nos tenéis que hacer libres con vuestros votos».

Lo ha dicho en un mitin de ERC en la plaza Mossèn Joan Batalla de Cambrils (Tarragona), donde ha intervenido en directo desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), su segunda intervención de campaña autorizada por la Junta Electoral Central (JEC).

Junqueras ha reivindicado los 88 años de trayectoria de su partido en defensa de la independencia de Cataluña, y ha asegurado que es la formación que «más represión» ha sufrido, desde Lluís Companys -fusilado por el franquismo- a la situación actual de cárcel de los presos soberanistas, ha defendido.

Del mismo modo, otro de los líderes independentista, el cabeza de lista de JxCat, Jordi Sànchez, ha ofrecido este mediodía su segunda rueda de prensa desde la prisión de Soto del Real, en la que está encarcelado de manera preventiva acusado de un delito de rebelión. Sànchez ha reconocido que Cataluña no conseguirá el reconocimiento al derecho de autodeterminación la semana que viene, pero tarde o temprano lo conseguirá y se ha comprometido a no tirar la toalla hasta conseguirlo. «El Estado aceptará el referéndum», ha señalado en la conferencia organizada por la agencia catalana ACN y retransmitida por vía telemática desde prisión. «Aunque ahora parezca poco probable, tarde o temprano lo aceptará. Todo es imposible hasta que deja de serlo», ha dicho. «No pedimos la luna», ha rematado.

En este punto, JxCat se reivindica de cara al 28-A como el partido que defiende el 1-O y Sànchez ha pedido el voto de los que el 1-O acudieron a los colegios electorales. Así, ha replicado a Pedro Sánchez, que días atrás afirmó que los independentistas no son de fiar. «Sí lo somos», ha asegurado. «Dimos nuestra palabra y cumplimos con el 1-O», ha señalado. Sànchez, que lleva año y medio en prisión, ha replicado también al presidente del Gobierno preguntando si el mismo que dijo que los independentistas no son de fiar es el mismo que no quería ir a la televisión a debatir.

Sobre la política de alianzas postelectorales, también ha abierto la puerta a investir al líder del PSOE, ya que ha apuntado que nadie puede pensar que JxCat facilitará que Vox llegue a un gobierno español. La prioridad es «desbloquear» la situación y ha llamado al soberanismo a no quedar atrapado en una fecha concreta para una votación binaria sobre la independencia.