Elecciones 28-A Los candidatos de León responden Javier Alfonso Cendón, María del Carmen González Guinda, Ana Marcello y Justo Fernández presentan sus propuestas, referentes y visión de la política para León ICAL Domingo, 14 abril 2019, 12:23

María del Carmen González Guinda (PP), Javier Alfonso Cendón (PSOE),Ana Marcello (Unidas Podemos) y Justo Fernández (Cs) presentan sus propuestas, referentes y su visión de la política

La Agencia Ical propone tres preguntas a los candidatos que encabezan las listas del Partido Popular, el PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid en las próximas elecciones generales para conocer sus principales compromisos con su territorio, su referente político y su visión sobre la vida pública.

1.- ¿Qué tres iniciativas parlamentarias que tengan que ver con el territorio (la provincia o la Comunidad) se comprometen a impulsar en los primeros meses de Legislatura?

2.- ¿Qué personaje histórico tienen como referente de su vida política y por qué?

3.- Fuera de los lemas del partido, ¿como resumiría su forma de estar en política y afrontar la vida pública?

Javier Alfonso Cendón, cabeza de lista del PSOE

1.- El Corredor Atlántico; la Cuiden en El Bierzo y el desarrollo del plan de choque contra la despoblación iniciado ya por el Gobierno de Pedro Sánchez.

2.- Ernest Lluch, un político que hizo mucho para que España fuera de verdad un país mejor para todos y José Luis Rodríguez Zapatero por todo lo que hizo por León y los socialistas por su ejemplo.

3.- Que el día de mañana quienes me conocen hoy me recuerden como alguien humilde, sencillo y que trabajó por los demás. Si hay algún lema que recoja esto me adhiero sin dudarlo.

María del Carmen González Guinda, cabeza de lista del PP

1.- La inversión en infraestructuras y la mejora de la red ferroviaria a Ponferrada; inversiones en las cuencas mineras en pro de la investigación en minería sostenible y lograr que la despoblación y la dispersión figuren como un factor de discriminación positiva.

2.- El Rey Alfonso IX, que hizo de León la Cuna del Parlamentarismo en el siglo XII, porqué sus decreta de 1188 contienen la referencia europea más antigua al sistema parlamentario europeo.

3.- Por una política que, desde la cercanía y la proximidad, sea auténtica y responda a las necesidades y retos de la España de hoy.

Ana Marcello, cabeza de lista de Unidas Podemos

1.- Un plan de choque con un vector industrial; una cartera común de servicios sanitarios y una batería de acciones para fortalecer la red pública.

2.- Dolores Ibárruri, 'La Pasionaria' y la creación de la Unión de Mujeres Españolas como método de lucha contra el franquismo ante unos tiempos en los que a las mujeres nos quieren volver a poner unas gafas para verlo todo en blanco y negro.

3.- «No olvidar jamás el por qué y el para qué» es el lema que ha guiado mi trayectoria política y mi manera de aproximarme a la actividad pública.

Justo Fernández, cabeza de lista de Ciudadanos

1.- Rebajar el IRPF un 60 por ciento en las zonas despobladas; una cuota fija de 30 euros de autónomas y jóvenes que emprendan en el mundo rural y exención de la cuota de autónomos durante tres años paras las personas que tengan hijos y después de disfrutar el permiso de paternidad.

2.- Adolfo Suárez, por su valentía, capacidad de diálogo y por su firmeza en la toma de decisiones.

3.- Mi lema es compromiso y algo que me lo tomo como algo temporal, con fecha de caducidad e intento hacer algo por nuestra tierra.