96 años de vida y 14 elecciones

Como cada vez que ha tenido que acudir a las urnas en sus 96 años de vida, Ángela sale de casa para no fallar con una responsabilidad que, con las elecciones generales de este domingo, ya ha asumido en 14 ocasiones. Casi un siglo de vida que se iniciaban en 1923, coincidiendo con la llegada de Primo de Rivera al poder. Desde entonces, ha vivido dos dictaduras, una república, una dura guerra civil y con 54 años, las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco. Era el año 1977. «La verdad es que no me acuerdo muy bien cómo fue ese día, pero sí recuerdo que la gente tenía muchas ganas de votar», explica esta zamorana de nacimiento que con tan sólo 3 años emigró a Bilbao donde su familia encontró un proyecto de vida sesgado por el estallido de la Guerra Civil española.

Después de años entre Santander y Bilbao, tras la victoria de Franco, el hambre y la falta de oportunidades la llevaron de vuelta a Zamora y de ahí a las minas de Sabero donde su marido encontró trabajo.

Esas cuencas mineras hoy desaparecidas fueron el sustento de muchas familias leonesas durante la dictadura. Y tras la muerte de Franco y con el inicio de la Transición, llegaron los comicios de 1977 donde Ángela votó por primera vez en democracia. Fueron precisamente las Cortes resultantes de esas elecciones las que aprobaron la tan manida Constitución durante esta campaña electoral. Pero Ángela recuerda que votó en una ocasión anterior a esas elecciones y fue con Franco en 1947. Entonces se votaba el Proyecto de Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, aunque era una votación sin garantías. «Voté con Franco y recuerdo que tenía que llevar la papeleta abierta, fíjate si me acuerdo bien que había un chico en el barrio de la Balastrera que fue a votar dos veces».

Ángela con su padre en una foto familiar.

La Segunda República se inició cuando Ángela tenía ocho años. Durante este periodo de la historia de España también se realizaron tres elecciones generales en las que no pudo participar al no tener la edad suficiente, pero que también suman en el legado vivo de la historia que, como ella, muchos españoles representan.

Ahora, Ángela ya va por sus 14 votaciones en democracia, y valora positivamente que haya tantas opciones porque a lo largo de su vida no siempre ha existido esa posibilidad. Lo que sí tiene claro es la importancia y el deber de votar como ciudadana que ha visto todos los escenarios políticos de la historia moderna de España. «He ido a votar en todas las elecciones generales, autonómicas y municipales porque estamos en una democracia y porque tenemos una obligación todos los españoles de salir a votar»

Y sin fallar a esa idea, así lo ha hecho una vez más. Ahora, sólo queda esperar el resultado y aprender de estos mayores que como Ángela, asumen con convencimiento el derecho a voto porque durante muchos años, no pudieron votar.