El PP zanja con un «no toca» la renovación de Ponferrada, pero señala a Morala como «presente y futuro» del partido El secretario provincial del PP de León, Ángel Calvo (I), junto al presidente comarcal del PP en el Bierzo, Raúl Valcarce (D), este miércoles en la sede del partido en Ponferrada. / CÉSAR SÁNCHEZ «Lo lógico es que no haya críticas internas y en esta situación todos rememos en la misma dirección», considera el secretario provincial, quien deja al candidato el protagonismo de las negociaciones postelectorales sin dejar de reconocer que el PSOE tiene «más posibilidades» de gobernar en la capital del Bierzo CÉSAR FERNÁNDEZ / D. ÁLVAREZ Ponferrada Jueves, 30 mayo 2019, 11:19

El Partido Popular de León ha acogido con disgusto el rifirrafe interno a cuenta de la valoración de los resultados electorales en Ponferrada, donde la formación perdió su condición de fuerza más votada. Su secretario provincial, Ángel Calvo, reconoció que «orgánicamente no toca» renovar la Junta Local, como le recordó este martes su presidenta, María Antonia Gancedo, al candidato, Marco Morala. Pero, a renglón seguido, le concedió a este último el papel protagonista en el «presente y futuro» del partido en la capital del Bierzo.

«Dos no se pelean si uno no quiere. Marco Morala acaba de llegar. Y es el presente y el futuro del partido. Las declaraciones, a veces, sesgadas o no, que puedan perjudicar o calentar el ambiente, yo no voy ni a analizarlas, ni a criticarlas, ni a justificarlas», señaló Calvo, preguntado por la polémica abierta este martes tras pedir el candidato una renovación del partido que la presidenta local descartó escudándose en que su mandato expira en 2021. No obstante, el número dos de la formación aclaró la apuesta por Morala: «Es nuestro candidato. Va a seguir siendo nuestro candidato. Y consideramos que será el próximo alcalde de Ponferrada, y no tardando demasiado tiempo».

Tampoco obvió el secretario provincial el contexto de unos resultados electorales desfavorables para hacer un llamamiento a la prudencia. «Cuando el viento no viene de cola y no te hincha las velas, yo creo que todos debemos remar en la misma dirección. Y vamos a intentarlo», señaló Calvo, quien deja al candidato el protagonismo de las negociaciones postelectorales sin dejar de reconocer que el PSOE tiene «más posibilidades» de gobernar en la capital del Bierzo. «No partimos de la mejor situación para intentarlo, pero las matemáticas son de las pocas cosas que no se cuestionan», añadió para remachar que «otras cosas peores se han visto» al aludir veladamente a la moción de censura que hace ahora un año hizo presidente del Gobierno al socialista Pedro Sánchez.

Calvo fue así más allá del «no toca» manifestado el miércoles por la mañana por el presidente provincial, Juan Martínez Majo. Su número dos y alcalde de Páramo del Sil se pronunció en estos términos durante una valoración de los resultados electorales en El Bierzo realizada en compañía del presidente comarcal, Raúl Valcarce, quien eludió valoraciones al respecto de si las declaraciones de la presidenta local de Ponferrada pueden incurrir en algún tipo de sanción orgánica al recordar que no tiene competencias al respecto.

La Comarcal quiere juntas locales antes de diciembre

El ámbito de acción de la dirección comarcal se limita a los 38 municipios restantes del Partido Judicial de Ponferrada (los otros 37 del Bierzo más Villablino), para los que se marca el reto de contar con juntas locales antes de la finalización del presente año al revelar que sólo Carracedelo (el ayuntamiento del que es alcalde desde 1994) tiene actualmente estructura orgánica. «No podemos dejar de tener estructura en cada municipio», apostilló.

A la hora de valorar la jornada electoral del domingo, Valcarce reconoció que los 'populares' esperaban otros resultados y que los obtenidos no les satisfacen «para nada». En ese sentido, consideró que el «viento de cola» de las elecciones generales del pasado mes de abril contribuyó al ascenso de los socialistas, que obtuvieron 4.300 votos más que en 2015 en el global de la comarca, mientras el PP vio reducirse sus apoyos en 800 votantes. Estas cifras permiten que el PSOE disponga de 164 concejales frente a los 132 de los 'populares' en los ayuntamientos bercianos, lo que convierte al PSOE en «claro vencedor», reconoció.

En la misma línea, Valcarce, que en el ámbito local renovó su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Carracedelo, también valoró que el PP obtuvo este mismo resultado el pasado domingo en 13 municipios, frente a 11 en los que lo hizo el PSOE, y fue capaz de mantener sus tres representantes en la Diputación provincial y sus nueve consejeros comarcales. «Nos daban por amortizados pero hemos aguantado el arreón», resumió.

Igualmente, destacó la importancia de los resultados obtenidos en municipios mineros como Fabero, donde los 'populares' pasaron de no tener representación a obtener tres concejales, o Villablino, donde sumaron un segundo concejal. Al respecto, Valcarce señaló que el proceso de transición energética «no está pasando factura» a los socialistas en estos ayuntamientos y lamentó que el PP sí sufra desgaste en estos territorios «por culpa de un ministro», dijo, en referencia al que fuera titular de Industria, José Manuel Soria.

Análisis municipio a municipio

A la hora de analizar los resultados, el PP comarcal reunió a los cabezas de lista de cada municipio para hacer un estudio de las tendencias ayuntamiento a ayuntamiento, explicó Valcarce, que valoró que más de la mitad de los números uno del partido eran nuevos. También se refirió al curioso caso de Priaranza del Bierzo, municipio en el que PSOE y PP protagonizan un inédito «empate técnico» en número de concejales, tres, y de votos, 198. Ante la posibilidad de que el representante de Coalición por el Bierzo (CB), David Pacios, no se decante por ninguna de las dos opciones, una moneda al aire podría decidir el alcalde.

Entrando en detalle, el presidente comarcal lamentó la pérdida de un «feudo consolidado» como Bembibre, donde los 'populares' se han dejado 1.100 votos con respecto a 2015. Al respecto, recordó que hasta tres exmilitantes del PP se presentaron en la capital del Bierzo Alto representando a otras siglas, lo que perjudicó a la candidatura encabezada por José Manuel Otero. Preguntado por las intenciones de futuro del que ha sido alcalde de Bembibre y procurador durante los últimos cuatro años, Valcarce aseguró no tener noticias.

En el caso de otro «bastión» como Ponferrada, el presidente comarcal reconoció que «las expectativas no se han cumplido» aunque reconoció al candidato, Marco Morala, que se haya «dejado la piel» durante la campaña y se comprometió a brindarle el apoyo de la comarcal en su trabajo, pese a que la junta local de la capital berciana responde directamente ante los órganos provinciales del partido.