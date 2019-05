Tudanca a Mañueco: «Es normal su temor. Ven que el poder se les escapa tras 32 años» Luis Tudanca, este lunes en Villaquilambre. / N. Brandón El candidato del PSOE evita a hacer alusión al supuesto pacto con Ciudadanos y asegura que seguirá trabajando para trasladar a Castilla y León su proyecto A. CUBILLAS León Lunes, 20 mayo 2019, 13:31

Luis Tudanca no habla de pactos. Al socialista no parecen preocuparle. Al menos, no lo exterioriza ante los medios de comunicación. Sin embargo, Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del PP, se muestra convencido del pacto entre el PSOE y Ciudadanos para liderar la Junta de Castilla y León.

Y así lo dice abiertamente, advirtiendo a los castellanos y leoneses que apoyar al partido «bisagrista» –Ciudadanos- será sinónimo de una sucursal de Pedro Sánchez en el ejecutivo autonómico.

Afirmaciones que para Luis Tudanca no es más que la muestra del temor que tienen. «Entiendo su temor, están preocupados cada vez más porque después de 32 años ven que el poder, lo único que les importa, se les escapa entre sus dedos», señaló este lunes en el marco de una visita a Villaquilambre.

En este sentido, el socialista aseguró que el PSOE va a seguir a lo suyo, hablando de su proyecto político, de qué «queremos hacer desde el primer día que entremos en la Junta con una mayoría sólida».

Eso sí, Tudanca se mostró prudente y, por ello, hizo una llamada a la movilización para lograr que el PSOE pueda alcanzar esa mayoría. «Si eso es lo que queremos hay que salir a votar. Propuestas, propuestas y más propuestas. A eso nos vamos a dedicar», concluyó.