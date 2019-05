Tudanca: «El PP en Castilla y León ha sido peor que una pandemia, nos ha dejado vacíos» El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, en el acto electoral celebrado en Medina del Campo. / Chacón El candidato socialista promete un gobierno «feminista» y «paritario» en el que la igualdad dependerá del presidente ICAL Medina de Campo Domingo, 12 mayo 2019, 13:42

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, anunció este domingo que la igualdad será una «prioridad de primer orden» y la primera para su futuro gobierno, que recalcó será «feminista», «paritario» y «decente», por lo que esta política dependerá directamente de él si se convierte en jefe del Ejecutivo autonómico a partir de las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.

Tudanca hizo este anuncio durante un acto público, celebrado en el auditorio de Medina del Campo (Valladolid), que comenzó con un recuerdo y sonoro aplauso por el histórico dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, en el que fue el primer mitin tras la suspensión de la campaña electoral por la muerte del que fuera secretario general del PSOE, vicepresidente y ministro del Gobierno de España.

En ese sentido, el candidato socialista presentó sus propuestas en materia de igualdad frente a un Partido Popular que en sus 32 años de gobierno ha sido una «pandemia» para Castilla y León. Tudanca anunció la puesta en marcha de un plan estratégico por la igualdad en el medio rural, la aprobación de una ley de lucha contra la brecha salarial, para que las mujeres cobren lo mismo que los hombres por hacer el mismo trabajo.

También se comprometió a aumentar un 45 por ciento los fondos contra la violencia de género, porque denunció que el PP los recortó y los dejo «en los huesos». El dirigente socialista remarcó que la «gran batalla» del siglo XXI es la del feminismo y la igualdad, por lo que apostó por colocar a Castilla y León a la vanguardia de las grandes luchas y los derechos en el mundo.

De la misma forma, recordó que su gobierno tratará de impulsar la repoblación y el retorno del talento, puesto que argumentó no es suficiente que se queden solo los que ya viven en la Comunidad. Frente a la promesa del PP de no cerrar los pueblos, recalcó que no hará falta hacerlo en unos años porque estarán «vacíos», puesto que recordó Castilla y León con la pérdida de 150.000 habitantes en ocho años es la «campeona» de la «despoblación».

Tudanca advirtió de que los actuales datos de población de la Comunidad no tienen precedentes en la historia, ni siquiera en los años de la postguerra, ni de la gripe de 1918: «El PP ha sido peor que una pandemia. Nos han dejado vacíos, han acabado con esta tierra», dijo el candidato socialista, quien sobre las promesas de «pleno empleo» del candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, se preguntó qué han estado «haciendo» en estos 32 años de Gobierno. «¿Por qué les vamos a creer ahora? Nos les cree nadie», añadió.

Al respecto, Luis Tudanca se dirigió a Fernández Mañueco, quien recordó que no es «nuevo», y le pidió que más que llevar los problemas de Castilla y León a Europa e incluso a la «ONU si es necesario», que se empeñe en traer soluciones a la Comunidad. Por ello, recalcó que «ahora» la única posibilidad es que gane el PSOE y forme un gobierno «feminista» y «decente». «Estamos más cerca que nunca», apostilló, y añadió que están preparados para gestionar la Comunidad y que cuentan con «buenos apoyos» del Gobierno de Pedro Sánchez.

Luis Tudanca insistió en que existe la «enorme oportunidad» de construir una Castilla y León que los socialistas llevan tanto tiempo esperando. «El momento es ahora, el momento está a punto de llegar», dijo. Al respecto, pidió a sus compañeros de partido que salgan a las calles para decirle a todo el mundo que su voto cuenta y que es «más decisivo que nunca», por lo que pidió que el 26 de mayo se llenen las urnas de papeletas del PSOE. «Lo tocamos con la punta de los dedos, es nuestra responsabilidad y nuestro deber dejarnos la piel para que el cambio sea posible», sostuvo.

Buenas experiencias

Luis Tudanca subrayó que la alcaldesa de Medina y candidata socialista a la reelección, Teresa López, «mujer fuerte y capaz», ha demostrado en su municipio que se puede hacer una «buena» y «justa» política, apostando por el turismo, el patrimonio, los servicios sociales y además reducir la deuda. Destacó que el PSOE de Castilla y León quiere llevar a la Junta las «buenas experiencias» de gobierno del «territorio», del «suelo» y por eso señaló que ha recorrido la Comunidad.

«No se puede hacer buena política desde los despachos», sino mirando a los «ojos de la gente». Por eso, dijo que la Comunidad y Valladolid necesitan empleos de calidad y estables, para evitar que las familias sufran la pobreza y los jóvenes se marchen del «sitio que les vio nacer». Por ello, sobre Made, señaló que le hervía la sangre cuando veía a los dirigentes del PP utilizar este «drama» de forma partidista. Y se mostró orgulloso del trabajo de la exdelegada del Gobierno Virginia Barcones; la ministra en funciones de Industria, Reyes Reyes, y de Teresa López, que recordó no buscaron ponerse una medalla. «Sin ellas no hubiera sido posible».

Tudanca recordó que han sido dos días muy duros en Castilla y León por el «mazazo» que supuso la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Más allá de que fuera un «hombre de Estado», destacó su «tremenda humildad», como a su juicio demostraba cuando compartía charlas con los jóvenes que llegaban a la política. Insistió en que su partido ha estado repleto de gente normal que ha hecho cosas extraordinarias.

Tudanca, «capitán»

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE a las Cortes por Valladolid, Patricia Gómez Urbán, remarcó que el PSOE va a conseguir «por fin» tener un gobierno socialista en la Comunidad y desbancar al PP después de 30 años. «Lo vamos a hacer con el esfuerzo de todas y todas», dijo, y añadió que está cerca, para lograr la «Castilla y León» que todos quieren. Para ello, remarcó que se debe buscar una movilización masiva, como ocurrió en las generales del 28 de abril.

Gómez Urbán indicó que Tudanca devolverá la ilusión a la Comunidad y señaló que tiene recursos y potencial humano. «Lo único que hace falta es un capitán», dijo. «Te vamos a decir un sí rotundo, Luis», dijo. También remarcó «el alma» y «corazón» con el equipo municipal que dirige Teresa López en Medina del Campo, por lo que pidió también apoyo para que sea reelegida. Además, tuvo palabras para Pérez Rubalcaba y destacó que sus alumnos y compañeros de facultad lo despidieran en la capilla ardiente abierta en el Congreso de los Diputados.