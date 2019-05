Eduardo López Sendino (UPL): «Los leoneses deben ser conscientes que si existe un partido regionalista se está en el mapa de España»

Es un veterano de la política, aunque puntualizó, nunca ha vivido de la política. Pero ante todo, es un romántico y un defensor férreo de León. Eduardo López Sendino lidera por segunda vez consecutiva la candidatura de la Unión del Pueblo Leonés a la Alcaldía de León.

Lo hace avalado por la unión del leonesismos político y social y con la confianza de dotar a León del cambio que necesita tras «cuatro años de hundimiento absoluto». Por ello, asegura que afronta el reto con la misma ilusión que cuando entró en política.

Ilusionado y tranquilo, sensaciones que trasmite durante los encuentros con leonoticias en la terraza del Camarote Romántico donde, de la mano de José Manuel García (Fele), Jorge Vargas (CEL), Xoxepe Vega (CCOO), Enrique Reguero (UGT), Agustín Fernández (sector discapacidad) y Abel Pérez (estudiante), esboza las principales líneas de actuación de su programa electoral.

«Presentamos un programa progresista aunque no me gustan las etiquetas porque todo depende del punto de vista con el que se mire» EDUARDO LÓPEZ SENDINO

Pero antes, echa la vista atrás para realizar un balance de su oposición realizada durante los cuatro años de mandato. «Hemos sido dinámicos, con propuestas, mociones y cerca de 400 notas de prensa denunciando situaciones o indicando soluciones. Y, todo, con un solo concejal. Creo que la labor de la UPL ha sido importante y los ciudadanos tienen que ver qué somos el único partido que no depende de Valladolid o Madrid. Somos León».

Cuatro años que, si bien, han sido críticos para León. «Lo veo mal», reconoce Sendino, que advierte que cuando una ciudad decrecer es porque no tiene relevo generacional. «Es terrible ver cómo un joven se tiene que ir. De mis amigos, raro son los que tienen a sus hijos en León. Por ejemplo, mis dos hijos están fuera. Es triste que la Universidad con un esfuerzo forme leoneses que luego se tienen que ir».

El resultado, puntualiza el leonesista, un empobrecimiento absoluto de la ciudad que exige romper con las políticas que ofrecen PP, PSOE y Cs. «Si seguimos así, la situación será cada vez peor», señala Sendino, que recuerda que para el UPL el único norte es León, los leoneses y terminar con la situación de desempleo y despoblación así como dotar de calidad el día a día de los vecinos.

Vender León

Y para ello, presenta un extenso programa electoral que sitúa como eje fundamental la creación de suelo industrial como herramienta para la llegada de empresas.

Así, apuesta por impulsar el de Villadangos a través de las infraestructuras de ferrocarril, ampliar el Polígono Industrial y tejer el polígono de Torneros. Y, en este punto, lanza un mensaje al alcalde Silván. «Ahora lo reivindica. Hay que tener caradura cuando tras 16 años de consejero de Fomento torpedeó este proyecto».

Una vez alcanzado este objetivo, Sendino cree clave salir a buscar empresas, venderse en el exterior. «No podemos pensar que van a venir porque somos lo más bonitos cuando lo mismo ofrecen otras ciudades», apunta el candidato de la UPL, que en materia de empleo cree clave el apoyo al pequeño comercio y a los emprendedores, a través de la creación de una oficina municipal que auné todos los trámites «y evitar que tengan que peregrinar por cinco sitios».

En materia social, aboga por la construcción de viviendas sociales para alquiler y venta así como ampliar las partidas presupuestarias porque «me repele que haya una persona en riesgo de exclusión y no haya una partida presupuestaria».

Un momento dle encuentro con Eduardo López Sendino en la terraza del Camarote Romántico. / I. Santos Claves del programa -Incremento de la plantilla de limpieza y de los medios técnicos para ajustarse a las necesidades reales de la ciudad. -Creación y potenciación de Grupos de Trabajo permanentes -Exigencia al Ministerio de Fomento de una ronda que conecte la ronda Este con la autopista por el Norte y con el aeropuerto y el soterramiento de los cruces -Dotación a todos los barrios de un centro cívico -Construcción definitiva de un Centro de Salud en el barrio El Ejido -Mantenimiento y consolidación a través de las escuelas municipales y centros escolares de nuestra lengua, historia, deportes autóctonos y tradiciones -Revalorización y conservación del patrimonio histórico y monumental de la ciudad mediante la elaboración de un Plan Estratégico del patrimonio leonés, -Creación de nuevas rutas por la ciudad, como el modernismo en la ciudad, los palacios reales y sus iglesias, ruta gastronómica tradicional, la nueva cocina en León, ruta del León Romano y apertura de todas las criptas existentes en Cascalerías

En este punto, Sendino lamenta que el PP haya terminado el mandato llevando como gran bandera la bajada del déficit municipal cuando lo que demuestra es una absoluta inmovilidad. «No han hecho absolutamente nada».

Es más, recuerda que existe una deuda que está pactada en los planes de pago lo que no impide gestionar el presupuesto. «Ellos no han hecho nada y como les sobraba el dinero lo han dedicado a pagar deuda. El Ayuntamiento no es una empresa, no debe tener déficit pero tampoco superávit y, estos cuatro años, lo ha habido y se ha dedicado a reducir deuda. No, no y no. Hay que ejecutar el presupuesto sino demuestras que eres inoperante».

«Hubo una época en la UPL solo vendía leonesismo, hay que vivir también de nuestros errores, de ahí la bajada de votos, pero creo que ahora le hemos dado un contenido de partido útil a los leoneses» EDUARDO LÓPEZ SENDINO

Aboga por impulsar el turismo, pero de calidad, y por ello primer cree imprescindible llevar a cabo una conservación y recuperación del patrimonio para, posteriormente, vender León. «Vengan ustedes que tenemos un patrimonio inmenso».

En este punto, rechaza la gestión del Consorcio del Aeropuerto, aboga por impulsar la infraestructura como una puerta de entrada de turismos y cree fundamental que se ejecute el Palacio de Congresos y la segunda fase de rehabilitación de San Marcos. «Debemos tener instalaciones hoteleras acordes a lo que ofrecemos».

«Programa, programa, programa»

Son algunas pincelas de un amplio programa electoral que Sendino invita a consultar a través de la web de la UPL. En cualquier caso, el leonesista lo tiene claro, la cualidad que debe tener un alcalde y que no tiene es escuchar. «Si fuese el alcalde de León la puerta del Ayuntamiento la tendrán abierta a todos. Por 100 ideas peregrinas, igual hay 10 maravillosas», señaló Sendino, que cree clave escuchar a los agentes sociales «porque entre todos tenemos que levantar la ciudad».

Con la mirada puesta en el domingo 26 de mayo, Sendino ya advierte de que no pactarán con ningún partido «porque con el voto de UPL no se juega y porque cada vez que se ha pactado nos ha perjudicado».

Y solo, en el supuesto de una ingobernabilidad absoluta, puntualiza, apoyarían a la lista más votada para gobernar pero a cambio del programa. «Como decía Julio Anguita, programa, programa, programa».

En cualquier caso, no descarta ningún resultado y aspira a que la UPL saque músculo en el Ayuntamiento de León. Un partido que, según advierte, es clave que exista. Y para ejemplo, un vistazo al panorama político español. «Donde hay un partido regionalista, se está en el mapa».

«Veamos la imagen de Cantabria o Canarias que dentro del marco constitucional reivindican lo suyo y lo consiguen por ser llave y por ser gobierno en sus municipio. Algo que tienen que ver los leoneses y la necesidad de votar a la UPL no solo por ánimo reivindicativo en Valladolid sino también en León porque si somos fuertes en el Ayuntamiento se tentarán el resto de partidos y será un aldabonazo a esos grupos de Valladolid que nos ven como una cosa rara».