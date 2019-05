Santos: «Es el momento de votar UPL y que un partido regionalista defienda como nadie estas tres provincias» Luis Mariano Santos, candidato de UPL a las Cortes, durante una entrevista en leonoticias. / Noelia Brandón El candidato de Unión del Pueblo Leonés a las Cortes de Castilla y León descarta ser «la muleta del PP o del PSOE» porque no tiene interés en entrar a formar gobierno en la comunidad autónoma, pero sí de incidir en las políticas económicas que han llevado a esta tierra «a los últimos puestos en los índices de España» RUBÉN FARIÑAS León Sábado, 18 mayo 2019, 11:58

Con ilusión y fuerza, la fuerza que le otorga la unidad del leonesismo, que por primera vez, mucho tiempo después, acude a una cita electoral con una sóla voz. Luis Mariano Santos Reyero (Cistierna, 1969) afronta las Elecciones Autonómicas del 26-M con el objetivo de lograr el mejor resultado de Unión del Pueblo Leonés y garantizar su fuerza para luchar por León, Zamora y Salamanca.

¿Con qué fuerza encara Luis Mariano Santos y la UPL la próxima cita electoral?

Tenemos mucha fuerza. Volvemos a ir a unas elecciones unidos y, aunque estos procesos son excesivamente tortuosos en cuanto a la intensidad de tener 15 días a tope, lo hacemos con ilusión y la fortaleza de estar unidos y tener un partido estructurado tras tiempo debilitado por divisiones. Ahora estamos todo el leonsismo unido, además del sindicato Ugal. En ese sentido lo encaramos bien.

La realidad es que Unión del Pueblo Leonés llega al 26-M tras enlazar varios comicios con malos resultados...

Yo he sido una persona que vivió procesos de división intensamente porque ya estaba en el partido. Llegar a un cónclave como estos en una posición tan buena casi no lo recuerdo desde inicios de UPL. A parte de perspectiva que pulsamos en la calle, la unidad y falta de división nos hace estar encantados para encarar el proceso. Ahora a trabajar duro para lograr resultados que creemos que merecemos.

«Tienen el ejemplo de Revilla y el Partido Regionalista Cántabro y con reflexión se llegará a la decisión de que éste es el momento de votar UPL» luis mariano santos - candidato a la presidencia de la junta de castilla y león

Sin embargo, UPL no acudió a las Elecciones Generales y eso destapó cierto malestar en el leonesismo

Somos un partido pequeño, ojalá fuéramos mayor y con estructura más consolidada. Era complicado ir a Generales un mes antes; nos pedían ir de cualquier forma y somos un partido serio y cuando concurrimos a unas elecciones tenemos que hacerlo con garantías. Teníamos que elegir dónde hacerlo y hacerlo de forma correcto; tomamos la decisión dolorosa y lo hicimos de forma acertada.

En estas elecciones, el Partido Regionalista de Cantabria fue la gran sorpresa, ¿es un ejemplo a seguir para UPL?

Es una lectura que deben hacer León, Zamora y Salamanca. Qué puede ser esta comunidad autónoma con un partido regionalista que pueda defender como ninguno el interés de las tres provincias. Más aún en un mapa político fragmentado, que el resultado de UPL sea determinante. Tienen el ejemplo de Revilla y el Partido Regionalista Cántabro y con reflexión se llegará a la decisión de que éste es el momento de votar UPL.

¿Qué proyectos concretos tiene Unión del Pueblo Leonés para León?

Nuestra hoja de ruta y proyectos tiene que verse con cuatro años de perspectiva, qué hemos hecho, porque ese va a ser nuestro camino. Hemos traído más de 40 millones de inversión a León, Zamora y Salamanca y son desde pequeñas obras de infraestructuras, que para el día a día del mundo rural han sido claves, hasta conservación de carreteras, centros de día y salud, infraestructuras sanitarias e incluso cuestiones como salvar o mantener la identidad cultural. Hemos conseguido el hito de una Cátedra de Estudios Leoneses, dependiente de la Universidad de León, donde se va a mantener la cultura leonesa y se da cumplimiento al articulo del Estatuto de Autonomía para defender y promocionar el leonés; para esto sirve UPL. Somos un partido muy abierto y hablar de algo concreto... por supuesto luchar por Torneros, es un enclave estratégico y hay que defender su posición geográfica; y en el tema logístico el Cetile de Chozas. La a-76 en El Bierzo; acabar con la A-60, acabar de construirla porque es un proyecto que puede durar hasta 40 años al paso que va.

Para atraer todos estos proyectos será clave convertirse en partido bisagra...

Todo aquel que se presenta y dice que no quiere tener margen de poder está mintiendo. Nosotros, en medida de tener más poder, firmaríamos ser bisagra. No tenemos interés en gobernar esta comunidad por el marco territorial que tiene pero si incidir en políticas económicas que nos han llevado a los últimos puestos en los índices de España.

«Ahora ya no vale sólo con generar empleo; hay que mantener la calidad de los servicios en el mundo rural porque la gente busca vivir lo mejor posible» luis mariano santos - candidato de upl a la presidencia de la junta de castilla y león

¿Qué necesidades cree que tiene la región leonesa?

La necesidad importante es frenar la despoblacion, porque todo el mundo dice que todo el mundo mundial y Europa se está despoblando, y es una verdad a medias. El ritmo de León, Zamora y Salamanca , sobretodo las dos primeras, es terrible. 5000 al año en León, es un problema importantísimo. Antes la solución era crear empleo y ahora no vale solo eso, también hay que mantener calidad de servicios en el mundo rural. No es un problema sencillo a corto plazo pero hay que enfrentarse a ello y disminuir la sangría y para ello hay que incidir en reindustrialización, buscar garantías de empleo y mejorar la sanidad, educación y servicios de ocio porque la gente busca vivir lo mejor posible y ese es el reto de los políticos.

La falta de juventud es un problema que comparten León y Unión del Pueblo Leonés, ¿lo considera así?

Esa era la dinámica de UPL pero esta cambiando. Si vas a La Virgen, la media es de 28 años, con chicos jóvenes y preparados del mundo de la judicatura y psicólogos. Hay listas igual en Riego de la Vega... UPL ha pasado por un periodo donde no era capaz de atraer la juventud, quizá por emigración o no hacer atractivo el proyecto político, pero eso ha cambiado. Estamos encantados, el partido tiene que rejuvenecerse, lo hablo con Sendino, tenemos que empezar a dejar paso a nueva gente y en ese sentido por primera vez no va a haber problema para la renovación natural que debe producirse. Espero que los jóvenes dejen de emigrar y se involucren en política; es un problema de casi todos los partidos: no hacer atractivos los proyectos a la juventud.

Donde sí apuesta por crecer UPL es en Zamora y Salamanca, donde por primera vez llevan candidaturas

Esto es como cuando los misioneros iban a América; ojalá se logre un resultado estupendo pero las previsiones es que cuando inicias un camino difícil y eres minoría tienes que convencer del buen proyecto para Salamanca y Zamora. Lo podemos conseguir, aunque nuestros número de candidaturas no es numeroso pero la calidad de candidatos es muy buena y yo soy optimista a medio plazo. Si es capaz de reforzarse el partido, podremos iniciar un proceso difícil porque luchamos contra políticas de 30 años que han intentado adoctrinar durante 30 años y cambiar la historia de León, Zamora y Salamanca con dinero publico, para algunos es como si no hubiera existido y lo escucho en parlamentarios como algo inventado por locos leonesistas.

Y ahora, a esos 'locos leonesistas' os dejan fuera del debate autonómico...

Tengo muy asumido que no nos iban a dejar. Me parece terrible, desde el punto de vista democrático, hurtar a la ciudadanía la posibilidad de escuchar a Izquierda Unida y UPL cuando han tenido representación. Me parece absurdo, dice bastante poco de quien toma la decisión y no solo junta electoral, sino también la ley. Me ha sorprendido cómo los cuatro partidos han salido en tromba a defendernos, o no igual no -ironiza-, y ese silencio dice mucho de que no están a gusto, de que estemos en ese debate. Allá cada uno, la soberbia se suele pagar y la injusticia también. Estamos soportando decisiones de las juntas electorales absurdas y cicateras y de mal gusto y lo aceptaremos pero la ciudadanía se da cuenta de que arrinconan la lectura ideológica del leonesismo.

«Mañueco ha tenido cuatro años para darse a conocer y sólo ha intervenido tres veces en las Cortes. Tudanca me hace ser pesimista porque no fue capaz de desautorizar a Óscar Puente» Luis Mariano santos - candidato de UPL a la presidencia de la junta de Castilla y León

¿Cómo ve a sus rivales? Dos son nuevos, Mañueco e Igea; y dos repiten, Fernández y Tudanca

A Igea no le voy a juzgar porque es un desconocido absoluto, no le conozco de nada, no era parlamentario autonómico, era nacional de Valladolid; no sé sus virtudes, logros o su trabajo. Supongo que el trabajo de Ciudadanos a nivel nacional no creo haya sido atractivo, pero no lo sé.

Tudanca lleva muchos años dedicándose a la política, intenta dar una versión de próximo presidente de la Junta y es una incógnita de si será buen presidente o no; pero empezó muy mal, no ha sido capaz d desautorizar a Óscar Puente con sus posiciones centralistas y desequilibrios territoriales y me hace ser pesimista.

Mañueco ha tenido cuatro años para que le conociera y le viera debatir y defender posturas y ha perdido esos cuatro años. Alguien que interviene tres veces en una legislatura cuando quiere ser presidente no augura nada positivo, a parte de que representa a un partido con políticas discriminatorias con territorios

Sobre Pablo Fernández, separo el nivel personal e idas, con las que disto muchísimo. Él ha tenido que moderar su discurso por ideas irrealizables pero a nivel personal le tengo un gran cariño y no sería objetivo. Pablo me cae muy bien, es un tío convencido y le echo en cara que no puede ser secretario autonómico y defender posturas leonesistas, y en ese equilibrio se pierde.

¿Se atrevería a avanzar algún pacto si UPL finalmente se convierte en partido bisagra?

Tengo claras mis ideas, no queremos dar el gobierno a nadie, no seria lógico. Si tuviéramos la obligación, porque nosotros nunca apoyaremos investidura salvo que sea un hecho de que si no se apoyara hubiera que ir a segundas elecciones, ante esa situación no podemos engañar a la gente y volver a votar, ahí sí entraríamos. Pero esa decisión no la tomaría Luis Mariano Santos, sería sometida a un concejo y a las bases para tomar su opinión, y siempre desde el punto de vista de pactos temporales y sin dar cheques en blanco que no pretendemos, porque son las mismas políticas las del PSOE que las del PP. Seguramente pueda tener peso mi opinión pero debe valer lo mismo que el resto de ciudadanos. A mi no me gusta hablar de pactos porque la tiranía de los números dice que lo que propones luego no tiene sentido. Que nadie dude de que no vamos a ser muleta del PSOE o PP, que nadie lo dude.

«Cuando estás fuera de León te das cuenta de lo que es León. Nos falta generar garantías de empleo que no obliguen a emigrar a los jóvenes» luis mariano santos - candidato de UPL a la presidencia de la junta de Castilla y León

¿Y qué ocurre con la idea de una autonomía para León? ¿Ha quedado anticuada en el ideario de UPL?

Hay que tener en cuenta que los estatutos del partido dicen que tengo la obligación de defender eso y voy a defender ese marco territorial diferente. ¿Es dificil? nunca se sabe. Hace poco había voces para cambiar la Constitución, el sistema de autonomías y hablar de estos territorios. De momento tenemos la obligación de dar solución a problemas como seguir peleando por los jóvenes, el empleo, Torneros, o que la cultura e identidad leonesa sea defendida. Tenemos un trabajo muy grande para hacer sin pararnos a pensar si vamos a ser capaces de conseguir marco territorial ya o dentro diez años; no vamos a renunciar nunca a él, ese es nuestro objetivo mientras no se cambien los estatutos.

¿Cómo me convencería para que no me marchase de León?

Es difícil convencer a alguien joven que acaba estudios, los ha podido desarrollar fuera, y ve lo que hay fuera y lo que hay en León y que se quede aquí. Le convencería porque vivimos en un entorno privilegiado, León lo tiene prácticamente todo para vivir feliz y desarrollar su proyecto vital. Nos falta generar alternativas de empleo, que a ese joven no le obliguen a emigrar. Cuando estás fuera te das cuenta de lo que tienes en León. Le diría, le pediría que se quedase, que se involucrara y nuestra obligación como políticos es facilitar esas condiciones para que siga en León.

Y para finalizar, su minuto de oro: ¿Por qué hay que votar a UPL?

Somos el único partido que aporta en las Elecciones Autonómicas un punto de vista diferente. Somos diferentes porque desarrollamos políticas de abajo a arriba y no al revés como otros; por encima de la ideología lo hacemos según la tierra en la que estamos inmersos. Las decisiones en los pueblos donde hay UPL se toman pensando en ciudadanos del mundo rural y generamos políticas desde aquí y no desde Madrid o Valladolid, eso nos diferencia. Somos el partido de la calle, que pone por delante a las personas que a la ideología.