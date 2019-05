UPL reivindicará obras e infraestructuras para San Andrés «en todas las instituciones» Desde UPL consideran que San Andrés «no puede seguir funcionando a base de parches, sino que es necesario realizar todas estas obras de forma seria y preparada» LEONOTICIAS León Lunes, 20 mayo 2019, 20:09

El grupo municipal de UPL en San Andrés presenta a los vecinos de San Andrés los planes de obras, infraestructuras y movilidad, «imprescindibles para el buen funcionamiento del Ayuntamiento».

«En primer lugar, hay que tener presente que buena parte de las necesidades de nuestro municipio dependen de administraciones superiores. Empezando por el Gobierno Central, la principal infraestructura a la que UPL no va a renunciar es a exigir el Soterramiento del Ferrocarril para que San Andrés no esté estrangulado por el tren como hasta ahora. Mientras esto sucede, seguiremos reivindicando en la medida de nuestras posibilidades, las obras de permeabilidad (las migajas que nos ha dejado Adif) deben ejecutarse de forma inmediata y segura, destacando la pasarela que debe unir La Sal y Paraíso Cantinas o los cuatro carriles en todo el trayecto entre la rotonda 3 de abril y la del Ayuntamiento. Sin salir de Madrid, también vamos a seguir luchando por la Ronda Noroeste entre el CAULE y el Polígono Industrial de Trobajo, para reducir el tráfico rodado que accede a la ciudad de León por Párroco Pablo Diez. No tenemos miedo de quien gobierne, pues nosotros, a diferencia de los demás, nunca nos vamos a olvidar de luchar por nuestra tierra», explican.

Desde UPL añaden que a la Junta le van a exigir las dos principales obras que tienen pendientes en el municipio: el acerado de la Carretera Caboalles y sobre todo el Centro de Salud de Pinilla. «Ya es hora de que la administración autonómica nos devuelva una parte de lo que es nuestro, pues no olvidemos que ellos gestionan nuestro dinero», añaden.

Ya en materia municipal, UPL recuerda que consiguió que se aprobara el arreglo de las aceras de las calles Dominicas y Padre Coll, aunque todavía no ha empezado la obra. «Esa responsabilidad la queremos ver cumplida en el puente de la calle Azorín, mejorando así la seguridad de la zona. En todo el municipio, UPL quiere revisar y reparar las zonas en las que el tránsito para personas con movilidad reducida pueda verse comprometido», afirma.

Por otra parte, también tratarán el tema de la movilidad. «Para ello hay que tener en cuenta que desde UPL vamos a defender una Mancomunidad de Transporte de León y su alfoz, para que haya un transporte público eficiente y económico. Hasta llegar a este punto, vamos a mejorar y facilitar sistemas de información de las frecuencias y horarios. Sin salir de la movilidad, entendemos que otra forma de hacerla más eficiente es mejorando la señalización de zonas muy concurridas como las deportivas e industriales», sostienen.

Desde UPL consideran que San Andrés «no puede seguir funcionando a base de parches, sino que es necesario realizar todas estas obras de forma seria y preparada, de tal forma que queden como legado para un municipio mejor en un futuro próximo».