UPL propone implicar más al Ayuntamiento en la lucha contra el paro y la despoblación Desde el grupo municipal de UPL quieren explicar la parte del programa dedicada a Empleo y Asuntos Sociales Jueves, 16 mayo 2019, 20:58

Desde el grupo municipal de UPL quieren explicar la parte del programa dedicada a Empleo y Asuntos Sociales, pues entendemos que, desde el Ayuntamiento, aunque poco se puede hacer en este sentido por no tener más competencias, es fundamental que todas las administraciones trabajen al unísono por el interés general del municipio y de nuestra tierra.

En primer lugar, tienen que entender que el mal de la despoblación que afecta a la Región Leonesa no pasa de largo por San Andrés. Llevamos varios años consecutivos perdiendo población, la gente se está marchando y nosotros, como representantes políticos, tenemos que poner en marcha mecanismos que ayuden a frenar esta sangría en la medida de nuestras posibilidades.

Hay que aumentar el músculo empresarial de nuestro municipio, desde las grandes empresas a los pequeños comercios. ¿cómo se hace esto? Primero, adecentando las superficies industriales, continuando con los planes de adecuación que hemos venido reivindicando estos cuatro años. Después, facilitando espacios web del Ayuntamiento para que todos puedan exponer sus posibilidades, aprovechando los medios digitales y municipales que tenemos a nuestro alcance. Hay que poner en contacto a buscadores de empleo y empresas.

En este sentido, no van a renunciar a la oficina del ECyL que llevamos reivindicando a la Junta de Castilla y de León para que los vecinos no tengan que desplazarse a León capital para hacer sus gestiones. No hay que olvidar que UPL ya llevó una moción requiriendo a esa administración, en la que el PP votó en contra, anteponiendo los intereses del partido a los del municipio.

Una política económica que fije población puede ayudar a desarrollar la política social que UPL quiere para San Andrés. Se puede fomentar el asociacionismo y asentar las bases para sociedades fuertes dentro del municipio (acción social, juventud…). Son cuestiones que UPL entiende, pueden ayudar a mitigar los efectos de la constante crisis que vive León, y en concreto nuestro ayuntamiento, de la cual, eso sí, no se saldrá del todo hasta que la Región Leonesa se constituya en Comunidad Autónoma propia.