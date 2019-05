El PP se presenta como una apuesta «ganadora» y recuerda que con el voto «no hay marcha atrás» Antonio Silván y Juan Carlos Suárez Quiñones, en el acto de inicio de campaña. / S. Santos Antonio Silván, candidato a la alcaldía de León, y Juan Carlos Suárez-Quiñones, cabeza de lista para las Cortes, apelan al «bagaje y a la gestión» del PP en las instituciones de cara a este 26-M DANI GONZÁLEZ León Viernes, 10 mayo 2019, 02:08

Haciendo hincapie en su gestión durante los últimos años y en la experiencia al frente de los mandatos, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento de León, el Partido Popular ha dejado claro que salen a ganar en las elecciones del 26 de mayo.

Antonio Silván ha pedido el voto a los leoneses asegurando que son una apuesta ganadora, apoyándose en la buena gestión, afirma, en el cosistorio capitalino en estos cuatro años y recordando a los ciudadanos que el voto debe ser meditado.

«Si votan al PP no se van a equivocar, pero hay que recordar que aquí no hay ticket de devolución, que cuando se toma una decisión hay que someterse a las consecuencias durante cuatro años y esta tierra no lo merece», asegura Silván.

Galería. Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el acto de inicio de campaña del PP.

El PP, «garante» del bienestar

El objetivo de los populares es claro: «generar empleo, desarrollo y bienestar en León y en Castilla y León». En esta línea se ha pronunciado también el cabeza de lista a la Cortes por León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que considera que el PP es la apuesta segura de cara al 26M.

«Somos un partido fuerte y serio, que estamos ilusionados y salimos a ganar. Queremos solucionar los problemas de los leoneses», afirmó Quiñones, a lo que Silván ha recordado que «hemos contribuido al desarrollo en todos los lugares donde hemos tenido responsabilidad de gobierno».

El Partido Popular comienza la recta final para renovar la confianza de los leoneses con todo el bagaje en el gobierno como su principal aval y la ilusión, aseguran, de seguir gestionando el futuro de León y de la comunidad.