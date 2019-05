Podemos presenta en San Andrés del Rabanedo una lista «destinada a dar voz a la gente en las instituciones» Candidatura de San Andrés del Rabanedo por Podemos. La presentación de la lista que concurrirá a las elecciones municipales de Mayo tuvo lugar ayer tarde en la sede del partido en Trobajo del Camino LEONOTICIAS Martes, 7 mayo 2019, 18:41

La candidatura de la formación morada en la localidad de San Andrés, integrada por once mujeres y diez hombres, se caracteriza «por su pluralidad y parte con un objetivo claro: llevar la voz de la gente al Consistorio a través del trabajo, la ilusión y el compromiso» según afirma la cabeza de lista Mari Carmen Álvarez que considera necesario, además, «dar un giro a las actuales políticas y llevar al municipio de San Andrés hacia un nuevo modelo de gestión basado en la eficacia, la participación y la transparencia».

«Por otro lado, creemos que San Andrés no necesita castillos en el aire y promesas vacías que se repiten elección tras elección para luego no cumplirse sino proyectos realistas y que se puedan cumplir,.» ha criticado Álvarez puesto que, según aseveró ayer en declaraciones a medios «en Podemos SAR, no creemos en propuestas estrella que al final solo se usan como reclamo electoral, lo que realmente queremos es que la política municipal se encamine a resolver las necesidades reales de la gente, las del día a día y que no se pierda en grandes proyectos que luego no se llevan a cabo.»

Una de las principales preocupaciones de la formación es la situación económica del ayuntamiento que, en palabras de la candidata a la alcaldía, «lastra la posibilidad de implementar políticas sociales tan necesarias en nuestro municipio». En este sentido, Álvarez aboga por bajar el sueldo de la corporación a dos veces el SMI y reducir notablemente la partida destinada a dietas de sus miembros con objeto de contar con medios económicos para desarrollar proyectos en el municipio destinados a mejorar la calidad de vida de los mayores del municipio, crear programas de apoyo y asesoramiento a PYMES, emprendedores y autónomos; establecer un plan de choque contra el paro juvenil y femenino y mejorar las instalaciones de nuestros centros educativos y de salud.

En este sentido, la secretaria general municipal asegura que «No es justo que la deuda del ayuntamiento recaiga solamente en nuestros vecinos. Todos debemos hacer sacrificios para mejorar la situación del municipio y un sueldo de dos veces el SMI es más que suficiente para vivir con dignidad».