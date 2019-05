El 'órdago' de Gopu: firma ante notario que cumplirá sus propuestas electorales si llega al poder Roberto Rodríguez y Enrique Rodríguez, miembros de Gopu, a la puerta del notario. / D. G. La candidatura de este partido de nueva formación toma como ejemplo el modelo nórdico y, si no cumplen, no podrán concurrir a unas nuevas elecciones DANI GONZÁLEZ León Jueves, 23 mayo 2019, 18:44

«Es algo que no ha hecho ningún político en España». Con esta premisa, dos de los miembros de la candidatura de Gobierno del Pueblo (Gopu) a la Alcaldía del Ayuntamiento de León, Roberto Rodríguez y Enrique Rodríguez, han acudido este jueves al notario para dejar constancia de que se comprometen a cumplir todas las propuestas que llevan en su programa electoral si alcanzan el equipo de Gobierno.

Ese es su compromiso porque, afirman, las elecciones son «un contrato que firman los políticos con el pueblo» y, por ello, quieren dejar constancia ante notario de su deber de llevar a cabo todas las promesas realizadas en la campaña política.

Este ejemplo lo toman del modelo nórdico donde, aseguran, aquel político que no cumple con sus propuestas, no vuelve a presentarse a unas elecciones. Es más, en su manifiesto sellado ante notario afirman que, de no cumplir con estas 21 propuestas, «no volveremos a concurrir a unos comicios» ya que, aseguran, «no habríamos cumplido con nuestras promesas».

El programa político de Gopu, que consta de 21 puntos, se basa en medidas para impulsar el empleo, la remodelación de las zonas aledañas al río, la búsqueda de una alternativa ecológica a la moviilidad urbana, impuestos, utilidad de locales vacíos, el deporte base, el cuidado de mayores y enfermos, potenciar la música en la ciudad e incrementar la seguridad en León, entre otras.